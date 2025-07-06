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Как остановить сброс завязей у огурцов — решающий фактор, о котором молчат садоводы

Почему огурцы цветут, но не плодоносят? Узнайте главный секрет
4:00
Садоводство » Овощи

Огурцы — это не просто овощи, это настоящая летняя радость для нашего стола. Подходите к грядкам, и вам откроется мир зелёных плодов, готовых к сбору. Однако иногда становится разочарованием, когда вы видите, что на ваших огурцах множество цветков, но плодов нет, а завязи сбрасываются. Почему так происходит? 

Завязь огурца
Фото: commons.wikimedia. org by apple2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Завязь огурца

Температурные капризы: как погода влияет на ваше растение

Для счастья огурцов требуется подходящая температура. Они любят тёплые условия — в диапазоне от 20 до 30°C. Если термометр опустится ниже 15°C или поднимется выше 35°C, грядки могут начать испытывать стресс, и ваши завязи будут сбрасываться с завидной лёгкостью.

  • Как избавиться от проблемы: если вы наблюдаете холодные ночи, накройте свои огурцы плёнкой или агроволокном. В жару обеспечьте достаточное количество воды — это поможет предотвратить стрессы.

Полив: золотая середина между недостатком и избытком

Правильный режим полива — это искусство. Огурцы не любят пересыхать, но и застоя воды тоже не потерпят. Избыточная влага может привести к гниению корней, а недостаток — просто к мужеству ваших растений.

  • Совет: поливайте огурцы утром или вечером, когда солнце не так активно, а верхний слой почвы успеет хорошо впитать влагу. Старайтесь поддерживать почву во влажном состоянии, не допуская её переувлажнения.

Опыление: пчёлы, мы вас ждём

Если ваши огурцы — это самоопыляющиеся сорта, это не значит, что они не нуждаются в помощи насекомых. Иногда им просто не хватает опылителей. Без пчёл и шмелей ваши завязи могут остаться пустыми.

  • Как привлечь пчёл: сажайте рядом с огурцами ароматные травы и цветы, которые привлекают насекомых. Лаванда, базилик и настурция будут отличными компаньонами для огуречных грядок.

Нужные элементы: доступны ли питательные вещества?

Недостаток калия и фосфора — ещё одна причина, по которой ваши огурцы могут не радовать вас урожаем. Без необходимых микроэлементов растения просто не смогут нормально формировать плоды.

  • Что делать: разнообразьте подкормку, используя минеральные удобрения, предназначенные для огурцов. Обратите внимание на уровень фосфора и калия — это поможет завязям состояться.

Вредители и болезни: скрытые враги

Проблемы со здоровьем ваших огурцов могут возникнуть из-за невидимых врагов — вредителей и болезней. Тля и паутинные клещи могут ослабить растения и спровоцировать сброс завязей.

  • Как защитить огурцы: регулярно проверяйте свои растения и при необходимости используйте экологически чистые инсектицидные средства. Смешанные посадки также помогут: например, высаживайте рядом растения, отпугивающие вредителей.

Избыточное количество завязей: что, слишком много — не лучше?

Иногда ваши огурцы сбрасывают завязи просто потому, что они слишком множественны. Растения имеют свои пределы, и вместо того, чтобы пытаться выкормить всех своих «друзей», огурцы сбросят часть завязей.

  • Решение: прореживайте цветы, чтобы оставить только самые жизнеспособные завязи. Это поможет вашему растению сосредоточить питание на наиболее перспективных плодах.

Проблема сброса завязей у огурцов может быть вызвана множеством факторов — от температуры и полива до опыления и питания. Но не отчаивайтесь! Зная причины и принимая активные меры, вы сможете обеспечить своим огурцам прекрасные условия для роста и дать им шанс порадовать вас обильным урожаем.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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