Необычный метод посева свёклы: как июль меняет правила игры

3:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Свёкла — это не только полезный корнеплод, но и весьма неприхотливое растение, которое отлично адаптируется к различным условиям. Большинство садоводов предпочитают сажать свёклу весной, однако посев в июле также может принести хорошие результаты.

Фото: commons.wikimedia.org by edibleoffice, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ростки свеклы

Почему стоит сажать свёклу в июле?

Раннее созревание: сажая свёклу в июле, вы успеваете собрать урожай до осени, когда корнеплоды достигнут своего максимального размера и сочности. Менее жаркая погода: в июле температура воздуха не такая высокая, как в июне, что позволяет семенам быстрее прорасти и зависеть от такого стрессового фактора, как жара. Меньше вредителей: меньше неблагоприятных условий в конце сезона помогает предотвратить многие нападения насекомых. Увлажненная почва: обычно в июле идут дожди, что обеспечивает растения необходимой влагой и уменьшает необходимость в поливе.

Подготовка к посеву

Чтобы успешно посеять свёклу в июле, необходимо учесть несколько важных моментов:

Выбор сорта: для летнего посева выбирайте скороспелые сорта, такие как «Бордо», «Цилиндра» или «Ласточка». Эти сорта быстрее формируют корнеплоды и имеют отличные вкусовые качества. Подготовка почвы: свёкла предпочитает рыхлую и плодородную почву с хорошей дренажной способностью. Перед посевом рекомендуется перекопать земельный участок и добавить органические удобрения, такие как компост или перегной. Тестирование PH: свёкла предпочитает слегка кислую или нейтральную почву с pH от 6 до 7. Если ваши показатели совсем не соответствуют этим требованиям, внесите необходимые компоненты (известь для повышения кислотности) в почву.

Процесс посева

Сроки: в идеальном случае сажайте свёклу в первой половине июля, чтобы она успела вырасти до прихода холодов.

Посев семян:

- Размечайте ряды на расстоянии около 30-40 см друг от друга.

- Делайте бороздки глубиной около 2-3 см.

- Расстояние между семенами должно составлять 10-15 см.

- Сеять нужно на глубину 2-4 см.

Полив: после посева обязательно полейте участок, чтобы семена быстро пробудились. Поддерживайте оптимальный уровень влажности до тех пор, пока не появятся всходы.

Уход за растениями

Прореживание: После появления первых листьев, когда семена прорастут, проредите всходы. Оставляйте между растениями расстояние около 10-15 см, чтобы корнеплоды имели достаточно места для роста. Регулярный полив: Свёкла требует регулярного полива, особенно в период формирования корнеплодов, но избегайте переувлажнения. Поддерживайте почву в умеренно влажном состоянии. Подкормка: после месяц после посадки внесите комплексные удобрения, содержащие фосфор и калий. Это поможет укрепить корни и улучшить вкус корнеплодов. Борьба с вредителями: следите за появлением вредителей, таких как свекловичная муха, и применяйте защитные меры, если это необходимо.

Посев свёклы в июле — это отличная возможность получить вкусный и свежий урожай осенью. С учетом всех советов и рекомендаций, вы сможете вырастить сочные корнеплоды прямо на своем огороде. Не упустите возможность порадовать себя и своих близких качественными овощами, выбрав время, которое, казалось бы, было не самым подходящим для посева.