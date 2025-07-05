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Необычный метод посева свёклы: как июль меняет правила игры

3:51
Садоводство » Овощи

Свёкла — это не только полезный корнеплод, но и весьма неприхотливое растение, которое отлично адаптируется к различным условиям. Большинство садоводов предпочитают сажать свёклу весной, однако посев в июле также может принести хорошие результаты. 

Ростки свеклы
Фото: commons.wikimedia.org by edibleoffice, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ростки свеклы

Почему стоит сажать свёклу в июле?

  1. Раннее созревание: сажая свёклу в июле, вы успеваете собрать урожай до осени, когда корнеплоды достигнут своего максимального размера и сочности.
  2. Менее жаркая погода: в июле температура воздуха не такая высокая, как в июне, что позволяет семенам быстрее прорасти и зависеть от такого стрессового фактора, как жара.
  3. Меньше вредителей: меньше неблагоприятных условий в конце сезона помогает предотвратить многие нападения насекомых.
  4. Увлажненная почва: обычно в июле идут дожди, что обеспечивает растения необходимой влагой и уменьшает необходимость в поливе.

Подготовка к посеву

Чтобы успешно посеять свёклу в июле, необходимо учесть несколько важных моментов:

  1. Выбор сорта: для летнего посева выбирайте скороспелые сорта, такие как «Бордо», «Цилиндра» или «Ласточка». Эти сорта быстрее формируют корнеплоды и имеют отличные вкусовые качества.
  2. Подготовка почвы: свёкла предпочитает рыхлую и плодородную почву с хорошей дренажной способностью. Перед посевом рекомендуется перекопать земельный участок и добавить органические удобрения, такие как компост или перегной.
  3. Тестирование PH: свёкла предпочитает слегка кислую или нейтральную почву с pH от 6 до 7. Если ваши показатели совсем не соответствуют этим требованиям, внесите необходимые компоненты (известь для повышения кислотности) в почву.

Процесс посева

  • Сроки: в идеальном случае сажайте свёклу в первой половине июля, чтобы она успела вырасти до прихода холодов.
  • Посев семян: 

   - Размечайте ряды на расстоянии около 30-40 см друг от друга.
   - Делайте бороздки глубиной около 2-3 см.
   - Расстояние между семенами должно составлять 10-15 см. 
   - Сеять нужно на глубину 2-4 см.

  • Полив: после посева обязательно полейте участок, чтобы семена быстро пробудились. Поддерживайте оптимальный уровень влажности до тех пор, пока не появятся всходы.

Уход за растениями

  1. Прореживание: После появления первых листьев, когда семена прорастут, проредите всходы. Оставляйте между растениями расстояние около 10-15 см, чтобы корнеплоды имели достаточно места для роста.
  2. Регулярный полив: Свёкла требует регулярного полива, особенно в период формирования корнеплодов, но избегайте переувлажнения. Поддерживайте почву в умеренно влажном состоянии.
  3. Подкормка: после месяц после посадки внесите комплексные удобрения, содержащие фосфор и калий. Это поможет укрепить корни и улучшить вкус корнеплодов.
  4. Борьба с вредителями: следите за появлением вредителей, таких как свекловичная муха, и применяйте защитные меры, если это необходимо.

Посев свёклы в июле — это отличная возможность получить вкусный и свежий урожай осенью. С учетом всех советов и рекомендаций, вы сможете вырастить сочные корнеплоды прямо на своем огороде. Не упустите возможность порадовать себя и своих близких качественными овощами, выбрав время, которое, казалось бы, было не самым подходящим для посева.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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