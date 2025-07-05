Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волосы мечты: 4 проверенных метода для головокружительной длины и объема
На фабриках порнографии работали свои специалисты-фотографы, изготовлявшие пикантные карточки с живых оригиналов… — писала газета Русское слово 5 июля 1908 года
Европе грозит климатический коллапс: возможен обвал Гольфстрима
Алиса Милано и звёзды Зачарованных оплакивают смерть Джулиана Макмэхона
Как сжечь до 500 ккал в день без диет и спортзала: секрет тренера
Дыхание с удлинённым выдохом помогает снизить давление
Ветеринары предупредили: тюльпаны опасны для кошек — возможны отравления
5 хитростей, чтобы картофельные пирожки с мясом получились идеальными
Канто-де-ла-Плайя: секретный пляж Доминиканы, который не найти на карте

Не выбрасывайте старый шланг: вот как он может преобразить ваш огород

3:17
Садоводство » Советы

Шланги — это один из важнейших инструментов для ухода за огородом и садом. Однако, со временем даже самые качественные шланги могут изнашиваться и покрываться дырочками. Вместо того чтобы выбрасывать старый шланг, подумайте о том, как его можно использовать повторно. 

Капельный полив
Фото: commons.wikimedia.org by Borisshin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Капельный полив

Система капельного полива

Одним из наиболее эффективных способов использования дырявого шланга является создание системы капельного полива. Если ваш шланг имеет небольшие отверстия, его можно использовать для равномерного распределения воды по растениям.

Как сделать: 

  • Обрежьте шланг до нужной длины и разместите его вдоль рядов растений.
  • Вставьте шланг в землю так, чтобы отверстия находились внизу.
  • Подключите его к источнику воды, и вы сможете обеспечить своих растений мягким и равномерным поливом.

Техника замедленного полива

Дырявый шланг можно использовать для замедленного полива, что помогает избежать переувлажнения почвы.

Как сделать:

  • Положите шланг вдоль корней растений и закопайте его на несколько сантиметров в землю.
  • Подключите шланг к источнику воды, и вода будет поступать к корням растений постепенно.

Это особенно полезно для глубоко укорененных растений или в засушливый период, когда важно обеспечивать растению надежный источник влаги.

Резервуар для хранения воды

Если шланг достаточно длинный, его можно использовать как импровизированный резервуар для хранения воды в огороде.

Как сделать:

  • Сплетите шланг в форме петли и поместите его в ведро или контейнер.
  • Наполните его водой. Благодаря природе резинок, шланг будет удерживать некоторый запас жидкости, и вы сможете использовать его при необходимости.

Триммер для травы

Дырявый шланг также может использоваться в качестве триммера для травы. Если вы нарежете его на небольшие кусочки, они могут стать весьма эффективным мульчированным материалом.

Как сделать:

  • Нарежьте шланг на мелкие кусочки и используйте их для мульчирования корней растений. Это поможет сохранить влагу и предотвратить появление сорняков.

Поддержка для растений

Можно использовать шланг как опору для гибких растений, таких как помидоры или перцы.

Как сделать:

  • Обрежьте шланг на нужные длины и введите их в землю рядом с растениями.
  • Обвяжите растения шнурками или мягкой веревкой, чтобы они не ломались и могли расти вверх.

Кормушки для птиц

С помощью дырявого шланга можно создать кормушки для уличных птиц.

Как сделать:

  • Заполните шланг семенами и подвесьте его на дереве. Птицы будут наслаждаться едой, а шланг получит вторую жизнь.

Прежде чем выбрасывать старый дырявый шланг, подумайте о множестве способов, как его можно использовать повторно. Эти идеи не только помогут вам сохранить ресурс, но и сделают ваш огород более эффективным и уютным. Устойчивость и креативность — важные аспекты ухода за садом, которые позволяют вам осознанно использовать доступные ресурсы и при этом заботиться о природной среде.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Моточасы важнее километража: узнайте, как продлить жизнь вашему авто
Авто
Моточасы важнее километража: узнайте, как продлить жизнь вашему авто Аудио 
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься
Домашние животные
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься Аудио 
Документы в порядке — а прав не дадут: 6 неожиданных причин, почему в ГАИ могут отказать
Авто
Документы в порядке — а прав не дадут: 6 неожиданных причин, почему в ГАИ могут отказать Аудио 
Популярное
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире

Гиены – зловонные хищники, вызывающие страх и удивление. Исследуем их удивительное поведение, матриархат и охотничьи стратегии. Неожиданная правда за легендами.

Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Без химии и лимона: муравьи исчезнут за пару применений
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Последние материалы
Волосы мечты: 4 проверенных метода для головокружительной длины и объема
На фабриках порнографии работали свои специалисты-фотографы, изготовлявшие пикантные карточки с живых оригиналов… — писала газета Русское слово 5 июля 1908 года
Европе грозит климатический коллапс: возможен обвал Гольфстрима
Алиса Милано и звёзды Зачарованных оплакивают смерть Джулиана Макмэхона
Как сжечь до 500 ккал в день без диет и спортзала: секрет тренера
Дыхание с удлинённым выдохом помогает снизить давление
Не выбрасывайте старый шланг: вот как он может преобразить ваш огород
Ветеринары предупредили: тюльпаны опасны для кошек — возможны отравления
5 хитростей, чтобы картофельные пирожки с мясом получились идеальными
Канто-де-ла-Плайя: секретный пляж Доминиканы, который не найти на карте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.