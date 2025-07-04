Захватил участок, но влюбил в себя: сорняк с цветами, от которых не отвести глаз

Канадские фермеры сражаются с дымянкой в Нижегородской области

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Что делать, если сорняк слишком красив, чтобы с ним бороться? Именно с таким вопросом столкнулись переехавшие в Россию канадские фермеры. На своём участке в Нижегородской области они обнаружили растение, которое моментально их очаровало. Проблема в том, что оно захватывает территорию с такой скоростью, что может вытеснить всё остальное.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Садовод

Красиво, но агрессивно

Канадская семья Фейнстра, поселившаяся в сельской местности России, поделилась своими сомнениями в Telegram-канале Countryside acres. Они выложили фото розовато-фиолетовых цветков с подписью: "Это растение захватывает территорию, но оно такое красивое. Грустно убирать его. Может, оставим немного".

Покорившие их сердце кустики оказались вовсе не редкими декоративными растениями, а самым настоящим сорняком — дымянкой лекарственной.

Что такое дымянка

Дымянка лекарственная (её ещё называют дикой рутой) — однолетнее растение, вырастающее до 30 см в высоту. Отличается серо-зелёной окраской с характерным восковым налётом и резными двоякоперистыми листьями. Цветы — яркие, розово-фиолетовые, появляются в тёплое время года и быстро рассеиваются по участку.

Несмотря на внешнюю привлекательность, растение известно своей способностью стремительно распространяться. В дикой природе его можно встретить на пустырях, заброшенных огородах, опушках и полях по всей Европе.

Польза или угроза

Считается, что дымянка обладает лечебными свойствами: её применяют в народной медицине для улучшения пищеварения, а также как спазмолитическое и желчегонное средство. Однако садоводы часто считают её сорной культурой, так как избавиться от неё сложно, особенно если не уследить в первый сезон.

Семье Фейнстра предстоит выбор: сражаться с агрессивным растением или оставить его ради эстетики и пользы. Решение, как ни странно, для огорода — непростое, сообщает newsnn.ru.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

