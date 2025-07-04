Захватил участок, но влюбил в себя: сорняк с цветами, от которых не отвести глаз

Что делать, если сорняк слишком красив, чтобы с ним бороться? Именно с таким вопросом столкнулись переехавшие в Россию канадские фермеры. На своём участке в Нижегородской области они обнаружили растение, которое моментально их очаровало. Проблема в том, что оно захватывает территорию с такой скоростью, что может вытеснить всё остальное.
Канадская семья Фейнстра, поселившаяся в сельской местности России, поделилась своими сомнениями в Telegram-канале Countryside acres. Они выложили фото розовато-фиолетовых цветков с подписью: "Это растение захватывает территорию, но оно такое красивое. Грустно убирать его. Может, оставим немного".
Покорившие их сердце кустики оказались вовсе не редкими декоративными растениями, а самым настоящим сорняком — дымянкой лекарственной.
Дымянка лекарственная (её ещё называют дикой рутой) — однолетнее растение, вырастающее до 30 см в высоту. Отличается серо-зелёной окраской с характерным восковым налётом и резными двоякоперистыми листьями. Цветы — яркие, розово-фиолетовые, появляются в тёплое время года и быстро рассеиваются по участку.
Несмотря на внешнюю привлекательность, растение известно своей способностью стремительно распространяться. В дикой природе его можно встретить на пустырях, заброшенных огородах, опушках и полях по всей Европе.
Считается, что дымянка обладает лечебными свойствами: её применяют в народной медицине для улучшения пищеварения, а также как спазмолитическое и желчегонное средство. Однако садоводы часто считают её сорной культурой, так как избавиться от неё сложно, особенно если не уследить в первый сезон.
Семье Фейнстра предстоит выбор: сражаться с агрессивным растением или оставить его ради эстетики и пользы. Решение, как ни странно, для огорода — непростое, сообщает newsnn.ru.
Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).
Устали от назойливых мух? Откройте для себя неожиданный способ избавиться от них с помощью огурца. Этот натуральный репеллент отпугнет насекомых без химии.