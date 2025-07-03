Как вырастить на своём огороде лесные грибы: секрет, о котором молчат

Как превратить дачу в грибной рай: советы от миколога

Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский советует, как вырастить на огороде маслят, подберёзовиков и других представителей грибного царства

Фото: commons.wikimedia.org by Bernie Белый гриб

Всё просто. В саду нужно создать максимально "лесные" условия.

"На участке как минимум должны быть лесные деревья, а не сирень и яблони, то есть сосны, ёлки, берёзы, осины. Обычно сосен и берёз хватает. Даже просто берёз. И нужно регулярно под них год за годом упорно вносить те грибы, которые вырастают именно под этими деревьями, а не все подряд. Если берёза -подосиновики, подберёзовики, белые грибы. Если сосна - маслята и тоже белые грибы. Тогда в интервале от 1 года до где-то 25 лет (в этом промежутке) действительно что-то может вырасти", — подсказывает миколог в разговоре с корреспондентом Pravda.Ru.

Сейчас в продаже есть, якобы, готовые споры разных грибов. Михаил Вишневский к такому способу выращивания лесных грибов в садовых условиях относится скептически.

"Все, что продаётся в магазинах, это всегда - полный обман, стопроцентный. Эти пакетики, на которых написано белые, рыжики, маслята, трюфели и так далее. Все те грибы, которые растут в симбиозе с деревьями, а это большая часть самых лучших наших лесных грибов, без своих деревьев никогда не вырастут, и в пакетики с землёй их не загнать. Поэтому это огромная индустрия обмана", — уверяет биолог.

Поселить на даче можно грибы разной зрелости, не обязательно переросшие.