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Секреты цветущего сада: 10 лучших растений для привлечения пчёл

Необычные цветы для сада: как привлечь пчёл и насладиться цветением
3:45
Садоводство » Советы

Пчёлы играют жизненно важную роль в экосистеме. Эти трудолюбивые насекомые не только производят мед, но и способствуют опылению множества растений, что, в свою очередь, увеличивает урожайность. Если у вас есть пчёлы, важно создавать для них дружелюбную среду, растения, которые будут служить источником нектара и пыльцы. 

Работящая пчела
Фото: commons.wikimedia.org by Valeriia Gurtovaia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Работящая пчела

Цветы

Цветущие растения — это главный источник корма для пчёл. Вот некоторые из самых популярных вариантов:

  • Лаванда: этот ароматный кустарник привлекает не только пчёл, но и других опылителей. Лаванда цветет с июня по август и прекрасно подходит для средиземноморского стиля сада.
  • Эхинацея (конская башня): этот яркий цветок с крупными соцветиями является отличным источником пыльцы и нектара, особенно летом. Эхинацея также хорошо выглядит в саду, создавая красочный акцент.
  • Настурция: эти яркие и яркие цветы не только красивы, но и съедобны. Настурция привлекает пчёл с начала лета до осени.
  • Подсолнухи: они не только радуют глаз, но и обеспечивают пчёл большим количеством нектара. Подсолнухи предпочитают солнечные участки и за ними легко ухаживать.
  • Сальвия: Разнообразные виды сальвии, такие как сальвия блестящая, цветовосходящая и сальвия солнечная, очень популярны у пчёл и долго цветут.

Травы

Некоторые травы также являются отличными источниками пыльцы и нектара:

  • Базилик: когда базилик цветет, он привлекает пчёл и полезен с точки зрения кулинарии. Цветы базилика обладают сладким ароматом и служат хорошим источником нектара.
  • Тимьян: этот ароматный вид и его цветы особенно популярны среди пчёл. Тимьян может использоваться в кулинарии, добавляя и аромат, и пользу.
  • Мелисса (лимонная трава): у мелиссы яркие цветы и сочный лимонный аромат, что делает её привлекательной не только для пчёл, но и для людей.

Овощи и фрукты

Некоторые овощи и фрукты также могут привлекать пчёл:

  • Тыква и кабачок: их цветы являются отличным источником нектарной пищи. Чтобы получить максимальную пользу, рекомендовано высаживать их в больших количествах.
  • Ягоды: смородина, малина и голубика не только делают ваш сад красивым, но и привлекают пчёл во время цветения.

Деревья и кустарники

Некоторые деревья и кустарники служат замечательным источником корма для пчёл:

  • Сирень: башня сирени цветет весной и является магнитом для пчёл. Запах ее цветов приятно наполняет воздух.
  • Вишня и черешня: ранние цветущие деревья, которые не только приносят урожай плодов, но и служат источником нектара для пчёл.
  • Мелисса котиковая: этот кустарник с интенсивными желтыми цветами привлекает пчёл, давая обильный урожай нектара.

Создание цветущего пространства на вашем участке — это не только способ поддержания и привлечения пчёл, но и возможность наслаждаться красивым и цветным садом. Учитывайте также, что разнообразие растений обеспечит пчёл различными источниками корма в разные сезоны. Не забывайте об органическом подходе в ведении садоводства и избегайте химикатов, чтобы поддерживать здоровье пчёл и всего биосистемы вашего сада. Правильный выбор растений может значительно улучшить качество жизни пчёл и втянуть этих полезных насекомых в вашу экосистему.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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