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Как правильно хранить шланг для полива: 5 секретов, которые вы не знали

Шланг в идеальном состоянии: простые способы, о которых вы не знали
3:22
Садоводство » Советы

Полив растений — важная часть ухода за садом или огородом, а шланг является незаменимым инструментом в этом процессе. Однако неправильно хранимый шланг может быстро выйти из строя, свиваться, запутываться или даже подвергаться механическим повреждениям. 

садовый шланг
Фото: Wikipedia by Hyena, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
садовый шланг

Подготовка шланга к хранению

Перед тем как убрать шланг на хранение, выполните несколько простых действий:

  • Очистка: убедитесь, что шланг очищен от грязи и остатков воды. Внутри могут оставаться брызги и остатки земельных частиц, которые могут повредить шланг. Промойте шланг чистой водой перед убиранием.
  • Проверка на повреждения: осмотрите шланг на наличие трещин, отверстий или механических повреждений. Если есть повреждения, лучше отремонтировать их до хранения или заменить шланг.
  • Сушка: прежде чем полностью убрать шланг, дайте ему высохнуть. Влага может привести к образованию плесени и бактерий, что существенно сократит срок службы изделия.

Способы хранения шланга

Существует несколько вариантов хранения шланга, и выбор зависит от вашей ситуации и предпочтений.

На катушке:

  • Один из самых удобных способов хранения шланга — использование катушки. Это позволяет избежать запутывания и перекручивания шланга. На рынке широко представлены как ручные, так и автоматические катушки для шлангов.
  • Убедитесь, что катушка надежно фиксируется и стоит на ровной поверхности.

На кронштейне:

  • Если у вас нет катушки, можно использовать кронштейн, крепящийся к стене или забору. Намотайте шланг на кронштейн, чтобы избежать его запутывания.
  • Это удобный способ, который также позволяет сэкономить пространство.

3. Вокруг цилиндра:

  • Ещё один интересный способ — наматывать шланг вокруг большого цилиндрического предмета, например, бочки или пластикового контейнера. Просто аккуратно накручивайте шланг, чтобы не было перегибов.

4. В мешке или чехле:

  • Если у вас небольшой шланг, можно хранить его в специальном мешке или чехле. Это удобно для транспортировки и хранения, а также защитит от UV-лучей и механических повреждений.

Профилактика повреждений

  • Избегайте перегибов: при накрутке шланга следите за тем, чтобы не образовывались сильные перегибы. Это может привести к повреждениям и ухудшению потока воды.
  • Храните в тени: Если возможно, храните шланг в тенистом месте (или накрытым чехлом), чтобы защитить его от воздействия ультрафиолетовых лучей, которые могут истощить материал шланга.
  • Защита от холода: в холодное время года старайтесь убирать шланг в помещение, чтобы избежать замерзания воды внутри и разрушения материала.

Правильное хранение шланга для полива на даче — это важная часть ухода за вашим садовым инвентарем. Если соблюдать вышеописанные советы, вы сможете сохранить шланг в хорошем состоянии, продлить его срок службы и всегда иметь под рукой надежный инструмент для полива. Это не только сделает вашу работу в саду более эффективной, но и обогатит ваши знания о правильном уходе за садовым оборудованием.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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