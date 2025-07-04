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Когда убирать картофель в 2025: секреты успешного сбора урожая

Оптимальные сроки сбора картофеля в 2025: основные рекомендации
3:33
Садоводство » Овощи

Успех урожая картофеля зависит не только от агрономических приёмов, но и от правильного определения срока сбора урожая. В этой статье мы расскажем о том, когда убирать картофель в 2025 году, основываясь на климатических условиях и особенностях роста этого вида.

Картофель, картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картофель, картошка

Зависимость сроков уборки от сортов

Первым делом стоит обратить внимание на то, что сроки уборки картофеля зависят от выбранного сорта. В зависимости от времени созревания картофель делится на:

  1. Ранние сорта: обычно созревают через 60-80 дней после посадки. Обычно эти сорта начинают убирать в начале августа.
  2. Средние сорта: созревают в промежутке 80-100 дней. Их обычно начинают убирать с середины августа и до конца сентября.
  3. Поздние сорта: они созревают более 100 дней, и обычно сбор урожая начинается в конце сентября или начале октября.

Как определить время уборки картофеля

Определить, когда убирать картофель, можно и по внешним признакам:

  1. Упадок ботвы: когда ботва начинает желтеть и высыхать, это означает, что корнеплоды достигли своего максимального размера и готовы к уборке.
  2. Тест на зрелость: вы можете выкопать несколько картофелин и проверить их на зрелость. Кожура должна быть плотной, а мякоть — упругой. Если мякоть легко повреждается, стоит подождать еще несколько дней.
  3. Погодные условия: убирать картофель лучше всего в сухую погоду. Дождь или высокая влажность могут усложнить процесс уборки и способствовать гниению корнеплодов. Выбирайте ясный день для сбора урожая.

Определение сроков для 2025 года

В 2025 году важные даты, на которые стоит обратить внимание,:

  • Ранние сорта: убирать с 1 по 10 августа.
  • Средние сорта: уборка с 15 августа по 15 сентября.
  • Поздние сорта: с 20 сентября по 10 октября.

Эти ориентировочные сроки могут варьироваться в зависимости от климатических условий в вашем регионе. Для более точного определения сроков стоит учитывать особенностями погоды в вашем регионе в 2025 году.

Условия для успешного хранения

После сбора урожая важно правильно хранить картофель, чтобы предотвратить гниение и сохранить его на длительный срок:

  1. Сушка: после уборки дайте картофелю высохнуть на открытом воздухе в течение нескольких часов, избегая прямых солнечных лучей.
  2. Температура хранения: оптимальная температура для хранения картофеля — от 2 °C до 4 °C. Избегайте резких перепадов температуры.
  3. Влажность: храните картофель в прохладном, темном и хорошо вентилируемом месте, чтобы предотвратить гниение.
  4. Проверка: регулярно проверяйте запасы картофеля и удаляйте поврежденные клубни, чтобы они не стали источником инфекции для остальных.

Сбор картофеля — это финальный этап вашего труда в огороде, и он требует внимания и прогнозирования. Правильно определяя сроки уборки, вы сможете получить качественный урожай, который порадует вас до самой весны. Чёткое следование рекомендациям и правилам позволит вырастить вкусный и полезный картофель, который станет основой вашего рациона.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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