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7 шагов к идеальному урожаю редьки: посев в июле открывает новые горизонты

Редька в июле: как вырастить вкусные корнеплоды за 30-50 дней
3:34
Садоводство » Овощи

Редька — один из самых быстро растущих корнеплодов, который ценится за свою пикантную остроту и высокое содержание витаминов. Сеять редьку можно не только весной, но и в июле, что позволит получить свежие корнеплоды к осени. 

редька
Фото: freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
редька

Почему стоит сажать редьку в июле?

Сажая редьку в июле, вы получаете возможность порадовать себя свежими витаминами в конце лета и начале осени. Летние сорта редьки, посеянные в середине лета, растут быстро и созревают всего за 30-50 дней, что делает их идеальными для повторного посева.

Подготовка грядок

  1. Выбор места: редька предпочитает солнечные участки, но также может расти в легкой полутени. Выберите место, где ранее росли огурцы, бобовые или картофель. Это позволит избежать болезней и вредителей.
  2. Качество почвы: оптимальная почва для редьки — легкая, питательная и хорошо дренированная. Если ваша земля тяжелая, добавьте в неё перегной или компост, чтобы улучшить структуру.
  3. pH почвы: редька предпочитает слегка кислую или нейтральную почву (pH 6-7). Проверьте уровень pH и при необходимости добавьте известь или серу для его коррекции.
  4. Удобрение: перед посевом внесите минеральные удобрения, содержащие фосфор и калий, которые способствуют росту корнеплодов. Азотные удобрения нужно вносить с осторожностью, чтобы избежать чрезмерного роста зеленой массы.

Посев семян

  1. Выбор семян: Для июльской посадки выбирайте скороспелые сорта редьки, такие как «Ранняя красная» или «Черная редька». Эти сорта хорошо растут в летних условиях.
  2. Схема посева: Сажайте семена на глубину 1-2 см с расстоянием между рядами 15-20 см. Между растениями оставляйте 5-10 см, чтобы они могли развиваться без конкуренции.
  3. Полив: После посева обильно полейте грядку, чтобы обеспечить равномерное увлажнение. Важно поддерживать умеренно влажное состояние почвы, особенно в начале прорастания.

Уход за редькой

  1. Полив: редька требует регулярного полива, особенно в период роста. Поливайте растения 2-3 раза в неделю, избегая переувлажнения, что может привести к загниванию корней.
  2. Прореживание: как только появятся всходы, необходимо проредить редьку, удаляя слабые и близко расположенные растения. Это улучшит доступ света и воздуха к каждому корнеплоду.
  3. Защита от вредителей: следите за появлением вредителей, таких как тля и капустная муха. Используйте природные средства для борьбы с ними, например, настой чеснока или перца.
  4. Удобрение в процессе роста: при необходимости, через 2-3 недели после всходов, подкармливайте редьку органическими удобрениями (например, настоем трав) для стимулирования роста.

Сажая редьку в июле, вы можете получить сочные и вкусные корнеплоды к осени. Соблюдая простые правила по подготовке грядок и ухаживая за растениями, вы обеспечите себе богатый урожай. Не бойтесь экспериментировать с сортами и методами, ведь редька — это универсальное и вкусное дополнение к вашему рациону!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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