Как получить второй урожай малины: 6 шагов, о которых никто не знает

Как получить второй урожай малины за 60 дней — простые советы

Многие не знают, что с помощью определённых приёмов можно получить не один, а два урожая малины за сезон. Один из таких малоизвестных методов заключается в применении специальных агротехнических приёмов в июле.

Фото: commons.wikimedia.org by LGD12345, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Жёлтая малина

Особенности малины

Прежде чем углубиться в сами приемы, стоит отметить, что существует два основных типа малины: летние и осенние. Летние сорта дают урожай на однолетних побегах, а осенние — на двухлетних. Для того чтобы добиться второго урожая, важно знать, какой сорт малины у вас растет.

Июльский прием для второго урожая

Основной прием, позволяющий получить второй урожай малины, заключается в проведении обрезки. Вот этапы, которые помогут активировать повторное цветение:

Уборка первых ягод: после того как вы собрали первый урожай, осмотрите кусты малины. Убедитесь, что вы удалили все спелые ягоды, так как это подарит растению больше энергии для нового цветения. Обрезка побегов: после сбора урожая необходимо произвести обрезку. Удалите все старые побеги, которые уже отдали урожай, на уровне земли. Это поможет растению сосредоточить силы на новых побегах. Укоренение новых побегов: в июле малина начнет выпускать новые однолетние побеги. Следите за их ростом и обеспечьте им достаточное количество влаги и удобрений. Эти побеги станут основой для второго урожая. Удобрение: после обрезки важно подкармливать малину. Используйте комплексные удобрения с высоким содержанием калия и фосфора, которые помогут улучшить корнеобразование и стимулировать цветение. Полив: обеспечьте регулярный и достаточный полив. Влажная почва является залогом хорошего роста новых побегов. Особенно это важно в жаркое летнее время, когда земля быстро пересыхает. Поддержка побегов: если вы используете шпалеру для малины, не забывайте направлять новые побеги к ней, чтобы они росли ровно и могли развиваться. Это также упростит сбор урожая в будущем.

Зачем ждать?

Сейчас есть возможность получить второй урожай малины уже в августе-сентябре. Второй урожай может быть менее обильным, чем первый, но всё же принесет вам радость свежих ягод. Этот небольшой прием обрезки и правильного ухода позволит значительно расширить сезон сбора урожая.

Получение второго урожая малины — это не миф, а достижимая цель при должном уходе. Используйте июльский приём, обрезайте старые побеги и обеспечивайте растению все необходимые условия для роста. Правильный уход и немного терпения помогут вам наслаждаться свежей малиной значительно дольше!