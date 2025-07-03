Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перепады температуры и горечь огурцов: что делать?
Теперь только отечественные машины в такси? Тарифы взлетят
Пирожки с секретом: открытые кулинарные советы для начинающих
Секрет производства графена из древесины – революция в науке
Адвокат Жорин объяснил, как Сергею Жукову вернуть права на свои песни
Простые укладки для золотистого блонда: как создать легкий и живой образ
Нержавеющая сталь и здоровье: почему важно отказываться от антипригарных покрытий?
Подорожание рыночных овощей: какие растения пострадают больше всего
Курс на новые технологии: Microsoft сокращает 9000 работников на фоне роста конкуренции

Секретные уловки: как избавиться от сорняков между плитками навсегда

Плитка без сорняков: 5 секретов от профессионалов
2:04
Садоводство

Межплиточные швы — словно уютный дом для сорняков. Узкие, тёплые, влажные, с тонким слоем пыли и почвы. Достаточно капли дождя и луча солнца — и вот уже между плитками поднимается крапива, подорожник или щавель. Семена попадают туда с обувью, ветром или пролетающими птицами. И если не вмешаться — за пару недель образуется целый бордюр из зелёного "ковра".

Сорняки на плитке
Фото: creativecommons.org by AnRo0002 is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
Сорняки на плитке

Ручная очистка — всё ещё самый надёжный способ

Работа не из приятных, но даёт устойчивый результат. Старая ложка, узкий нож или специальный скребок для швов — всё подойдёт. Удаление сорняков с корнем не даст им вернуться через пару дней. Идеально проводить эту процедуру после дождя: почва мягкая, а корни выходят легче.

Горячая атака: кипяток и пар

Сорняки не выносят высоких температур. Достаточно залить швы кипятком из чайника или направить струю пара из пароочистителя — и растения гибнут почти мгновенно. Метод стерилизует поверхность, не вредя почве.

Уксус, соль и немного терпения

Для малых участков можно приготовить простую смесь: 1 литр уксуса, 1 ст. ложка соли и столько же моющего средства. Обработать в сухую солнечную погоду. Но важно помнить: такая смесь может повредить и культурные растения, и микрофлору почвы. Наносить строго по назначению.

Швы укрепляются — сорняки отступают

После удаления сорняков рекомендуется засыпать швы песком с гербицидным эффектом или полимерным составом. Он затвердевает после полива и делает стыки непроницаемыми для растений.

Когда стоит задуматься о переделке

Если сорняки растут под плиткой и нарушают конструкцию, это сигнал. Возможно, потребуется полная перекладка покрытия с новым дренажом. В долгосрочной перспективе — это экономия.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Жизнь в саванне: почему бабуины воруют львят на выживание
Домашние животные
Жизнь в саванне: почему бабуины воруют львят на выживание Аудио 
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Экономика и бизнес
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана Аудио 
Ошибка при выборе авто: 6 двигателей, которые стоит избегать
Авто
Ошибка при выборе авто: 6 двигателей, которые стоит избегать Аудио 
Популярное
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана

В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери.

Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Секрет древнего гимна: как ИИ вернул голос тысячелетнему тексту Игорь Буккер Пророчества и реальность: что ждёт мавзолей Ленина после выхода 'Мумии'? Анна Яковлева Санкции отменяются: Трамп открывает двери российским банкам Любовь Степушова
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Последние материалы
Подорожание рыночных овощей: какие растения пострадают больше всего
Курс на новые технологии: Microsoft сокращает 9000 работников на фоне роста конкуренции
Обманчивые привычки в фитнесе: как ваши старания могут работать против вас
Как всего за 10 минут в день вернуть вашу кошку к жизни
Этот витаминный клад: крыжовник как секрет счастья и долголетия!
Покупка автомобиля: 49% женщин меняют подход к выбору подержанных авто
Новые горизонты для золота: чему учат данные UBS о центробанках?
Новые меры контроля за гидами: какие штрафы грозят непрофессионалам?
Почему ваша бутылка воды в машине — это бомба замедленного действия
Максим Галкин* показал вечно молодую Аллу Пугачёву
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.