Раскройте секреты дельфиниумов: две волны цветения за одно лето

Когда и как обрезать дельфиниумы, чтобы насладиться ярким повторным цветением

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Дельфиниумы известны своими впечатляющими высокими коласами цветов различных оттенков, что делает их идеальными растениями для летних бордюров. Эти многолетники прекрасно адаптированы к прохладному климату и радуют глаз ярким цветением с мая до начала июля.

Фото: commons.wikimedia.org by Ryan Hodnett, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дельфиниум

Однако с окончанием сезона цветения важно обратить внимание на несколько задач по уходу за растениями. С правильным уходом дельфиниумы могут подарить вторую волну цветения в августе и сентябре.

Чтобы стимулировать позднее цветение, нужно выполнить простую процедуру обрезки, которая включает удаление отцветших цветоносов и обрезку. Рекомендуется обрезать дельфиниумы до самого основания, удалив как листву, так и старые цветочные колоски. Если выполнить эту обрезку сейчас, большинство растений смогут обеспечить вторую волну цветения в августе и сентябре.

Хотя лучше всего обрезать дельфиниумы в июне, некоторые из них могут находиться в полном цвету и в июле. В этом случае стоит дождаться появления явных признаков увядания, чтобы не упустить возможность насладиться ярким цветением.

Обрезка должна проводиться после первой волны цветения, когда цветы уже увяли и выглядят неопрятно. Используйте острые и чистые секаторы для того, чтобы аккуратно срезать цветочные колоски до самого основания, оставляя листву на месте. Это может показаться суровым, но обрезка поможет получить вторую волну цветения в августе и сентябре.

Также полив играет важную роль в сохранении здоровья и яркости дельфиниумов, особенно в жаркую погоду. Летом дельфиниумы нуждаются в регулярном поливе, как минимум раз в неделю, чтобы поддерживать почву в умеренно влажном состоянии, избегая при этом застоя воды.

Новым дельфиниумам требуется больше воды, чтобы успешно укорениться и развиваться. Наши советы помогут значительно продлить период цветения и сделать ваш сад ещё более красивым.