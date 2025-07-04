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Раскройте секреты дельфиниумов: две волны цветения за одно лето

Когда и как обрезать дельфиниумы, чтобы насладиться ярким повторным цветением
2:10
Садоводство » Цветы

Дельфиниумы известны своими впечатляющими высокими коласами цветов различных оттенков, что делает их идеальными растениями для летних бордюров. Эти многолетники прекрасно адаптированы к прохладному климату и радуют глаз ярким цветением с мая до начала июля.

Дельфиниум
Фото: commons.wikimedia.org by Ryan Hodnett, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дельфиниум

Однако с окончанием сезона цветения важно обратить внимание на несколько задач по уходу за растениями. С правильным уходом дельфиниумы могут подарить вторую волну цветения в августе и сентябре.

Чтобы стимулировать позднее цветение, нужно выполнить простую процедуру обрезки, которая включает удаление отцветших цветоносов и обрезку. Рекомендуется обрезать дельфиниумы до самого основания, удалив как листву, так и старые цветочные колоски. Если выполнить эту обрезку сейчас, большинство растений смогут обеспечить вторую волну цветения в августе и сентябре.

Хотя лучше всего обрезать дельфиниумы в июне, некоторые из них могут находиться в полном цвету и в июле. В этом случае стоит дождаться появления явных признаков увядания, чтобы не упустить возможность насладиться ярким цветением.

Обрезка должна проводиться после первой волны цветения, когда цветы уже увяли и выглядят неопрятно. Используйте острые и чистые секаторы для того, чтобы аккуратно срезать цветочные колоски до самого основания, оставляя листву на месте. Это может показаться суровым, но обрезка поможет получить вторую волну цветения в августе и сентябре.

Также полив играет важную роль в сохранении здоровья и яркости дельфиниумов, особенно в жаркую погоду. Летом дельфиниумы нуждаются в регулярном поливе, как минимум раз в неделю, чтобы поддерживать почву в умеренно влажном состоянии, избегая при этом застоя воды.

Новым дельфиниумам требуется больше воды, чтобы успешно укорениться и развиваться. Наши советы помогут значительно продлить период цветения и сделать ваш сад ещё более красивым.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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