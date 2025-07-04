Раскройте секреты дельфиниумов: две волны цветения за одно лето

Дельфиниумы известны своими впечатляющими высокими коласами цветов различных оттенков, что делает их идеальными растениями для летних бордюров. Эти многолетники прекрасно адаптированы к прохладному климату и радуют глаз ярким цветением с мая до начала июля.
Однако с окончанием сезона цветения важно обратить внимание на несколько задач по уходу за растениями. С правильным уходом дельфиниумы могут подарить вторую волну цветения в августе и сентябре.
Чтобы стимулировать позднее цветение, нужно выполнить простую процедуру обрезки, которая включает удаление отцветших цветоносов и обрезку. Рекомендуется обрезать дельфиниумы до самого основания, удалив как листву, так и старые цветочные колоски. Если выполнить эту обрезку сейчас, большинство растений смогут обеспечить вторую волну цветения в августе и сентябре.
Хотя лучше всего обрезать дельфиниумы в июне, некоторые из них могут находиться в полном цвету и в июле. В этом случае стоит дождаться появления явных признаков увядания, чтобы не упустить возможность насладиться ярким цветением.
Обрезка должна проводиться после первой волны цветения, когда цветы уже увяли и выглядят неопрятно. Используйте острые и чистые секаторы для того, чтобы аккуратно срезать цветочные колоски до самого основания, оставляя листву на месте. Это может показаться суровым, но обрезка поможет получить вторую волну цветения в августе и сентябре.
Также полив играет важную роль в сохранении здоровья и яркости дельфиниумов, особенно в жаркую погоду. Летом дельфиниумы нуждаются в регулярном поливе, как минимум раз в неделю, чтобы поддерживать почву в умеренно влажном состоянии, избегая при этом застоя воды.
Новым дельфиниумам требуется больше воды, чтобы успешно укорениться и развиваться. Наши советы помогут значительно продлить период цветения и сделать ваш сад ещё более красивым.
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