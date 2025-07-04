Не упустите шанс: 4 овоща, которые можно высадить в июле и получить урожай до заморозков

Июль - новый старт для вашего огорода: 4 культуры, которые можно сажать

3:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Июль — это не только время жары и отдыха на даче, но и отличная возможность для садоводов высадить культуры, которые будут радовать вас урожаем даже поздним летом и осенью. Многие садоводы начинают сомневаться: не слишком ли поздно сажать что-либо в этом месяце? На самом деле, есть несколько овощных культур, которые прекрасно развиваются в летний период и сумеют дать хороший урожай до заморозков.

Фото: ja.wikipedia.org by Σ64, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Кольраби

Редис

Период роста: 20-30 дней

Редис можно смело сажать в начале июля. Это однолетняя культура, которая быстро растет. Выбирайте раннеспелые сорта редиса, такие как "Рафинад" или "Скорospelka". Чтобы долго наслаждаться свежими корнеплодами, делайте ступенчатую посадку: сажайте редис каждую неделю, и вы получите регулярный урожай.

Уход: редис не требует много заботы, но нуждается в регулярном поливе и рыхлении почвы. Лучше всего растет на солнечных участках.

Шпинат

Период роста: 30-40 дней

Шпинат — это культура, которая прекрасно растет в теплую погоду, а в жару может начать идти в стрелки. Сажайте его в начале июля, чтобы успеть собрать урожай до наступления холодов. Шпинат хорошо переносит легкие заморозки, поэтому его листья можно собирать даже в сентябре.

Уход: шпинат предпочитает влажную почву, но не терпит застоя воды. Регулярный полив и затенение в жаркие дни помогут растениям сохранить здоровье.

Укроп

Период роста: 40-50 дней

Укроп — это ароматная травка, которую можно вполне успешно высевать в начале июля. Он быстро растет, и при хороших условиях может быть готов к сбору в августе-сентябре. Укроп отлично подходит для упаковок и свежих салатов, а также прекрасно дополнит ваши блюда.

Уход: укроп требует хорошего освещения и регулярного полива. Соблюдайте расстояние между растениями, чтобы избежать загущенности, что может привести к угнетению их роста.

Кольраби

Период роста: 60-70 дней

Кольраби — это разновидность капусты, которая подходит для поздних посадок. Высаживайте семена в июле, и вы сможете собирать урожай в сентябре-октябре. Это растение не только вкусно, но и полезно — в нем много витаминов и микроэлементов.

Уход: кольраби любит легкие, плодородные почвы и требует регулярного полива. Убедитесь, что растения защищены от вредителей, особенно от капустной мухи.

Июль — это не время для уныния и ожидания конца огородного сезона. Наоборот, это отличная возможность для высадки скороспелых культур, которые успеют порадовать вас свежими овощами до наступления холодов. Редис, шпинат, укроп и кольраби — вот те культуры, на которые стоит обратить внимание в этом месяце. Учитывайте климатические условия вашего региона, внимательно следите за растениями и будьте готовы к легкому уходу, и вы получите вкусный и свежий урожай!