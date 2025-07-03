Как сделать клубнику слаще и крупнее: три простых рецепта от опытных садоводов

Клубнику обожают все — за сочность, сладость и аромат. Но мало кто знает, что вкус и размер ягод можно заметно улучшить с помощью простых домашних средств. Ни дорогих удобрений, ни химии не потребуется — только натуральные ингредиенты и немного терпения.
Самая популярная и действенная подкормка — дрожжевая. Чтобы её приготовить, понадобится:
50 г свежих дрожжей,
1 столовая ложка сахара,
1 литр горячей воды.
Смесь настаивают сутки, затем разводят в пропорции 1:5 и поливают растения — по 0,5 литра под каждый куст. Результат не заставит себя ждать: ягоды станут крупнее, слаще и начнут созревать быстрее.
Не выбрасывайте черствый хлеб — он может принести огромную пользу клубничным грядкам. Просто нарежьте его, залейте водой в ведре и придавите чем-нибудь тяжёлым. Через неделю получится густой настой, который нужно разбавить водой в пропорции 1:10. Поливайте клубнику этим раствором — и урожай приятно удивит.
Крапивный настой — ещё одно мощное средство. Он не только подкармливает клубнику, но и защищает её от вредителей. Рецепт простой:
залейте свежую крапиву водой,
настаивайте 5-7 дней,
разведите 1:20 и поливайте растения.
Такая зелёная подкормка насыщает почву, укрепляет кусты и помогает им переносить жару и засуху.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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