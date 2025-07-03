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Магия сада: 7 неожиданных соседей, которые убивают ваши растения

Секреты удачного садоводства: избегайте этих 7 растительных соседей!
Садоводство

Почему некоторые растения в саду, казалось бы, растут идеально, а другие чахнут рядом с ними? Причина может быть в явлении под названием аллелопатия — способности растений выделять вещества, тормозящие рост своих "соседей". Это не магия и не мистика, а биология. Чтобы получить здоровый урожай, достаточно знать, какие культуры не стоит высаживать рядом.

Кабачки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кабачки

1. Картофель и помидоры

Обе культуры относятся к одному семейству — паслёновым, и у них общие враги: болезни и вредители, особенно колорадский жук. Посадив томаты рядом с картошкой, вы сделаете грядки уязвимыми — паразиты быстро переберутся с одного растения на другое. К тому же и болезни передаются быстрее.

2. Лук и горох

Лук, как и другие амариллисовые (порей, чеснок), может замедлить рост бобовых. Горошек, фасоль и нут плохо растут по соседству с луком. Лучше рядом с горохом сажать морковь, капусту или зелень — они дружелюбнее.

3. Фасоль и перец

Фасоль может быть источником антракноза — грибкового заболевания, поражающего перец, а заодно и кабачки, дыни, крыжовник и смородину. Поэтому фасоль стоит высаживать подальше от сладких овощей и ягодных кустарников.

4. Брокколи и салат

Капуста выделяет вещества, которые задерживаются в почве и мешают прорастанию других культур. Салат особенно страдает, если его посадить сразу после брокколи. А вот рядом с редисом, огурцами и земляникой салату будет комфортно.

5. Морковь и укроп

Старый огородный конфликт: укроп может тормозить рост моркови. Некоторые добавляют к списку и петрушку с кориандром. Лучше соседями для моркови станут лук и чеснок — они помогают ей расти крепкой и сочной.

6. Капуста и виноград

Капуста может испортить вкус винограда, если они растут по соседству. А вот мята, ромашка и душица наоборот — укрепляют капусту, отпугивая вредителей своим ароматом.

7. Огурцы и кабачки

Хотя оба растения кажутся родными, рядом они уживаются плохо. Кабачки затеняют огурцы, вытягивают влагу и ухудшают вкус и семена. Лучше размещать их в разных частях участка или даже в отдельных теплицах.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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