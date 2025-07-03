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Как сода спасает помидоры: 2 невероятных рецепта, которые должны быть у каждого дачника

Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников
1:31
Садоводство

Помидоры — одна из самых популярных культур на даче, но и одна из самых капризных. Жёлтые листья, болезни, слабые плоды — кажется, что бороться с этим можно только с помощью дорогой химии. Но на самом деле у вас есть помощник прямо на кухне — обычная сода.

Томат
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томат

Натуральная защита от болезней

Чтобы защитить кусты от вредоносных микроорганизмов, приготовьте простой раствор:

  • 10 литров воды,

  • 2 столовые ложки пищевой соды,

  • 1 ложка подсолнечного масла,

  • 30-40 г хозяйственного мыла.

Этой смесью опрыскивают помидорные кусты 2-3 раза за сезон. Она работает как мягкий антисептик, создавая щелочную среду, в которой грибки и бактерии просто не выживают.

Спасение от пожелтения листьев

Если летом листья помидоров начали желтеть раньше времени — не паникуйте. Скорее всего, растения страдают от жары и сухого воздуха. В этом случае поможет более простой раствор: на 10 литров воды — 1 столовая ложка соды. Такой опрыскиватель освежит кусты, улучшит их общее состояние и поможет сохранить урожай.

Почему это работает

Сода не только дезинфицирует, но и укрепляет ткани растения, стимулирует иммунитет и помогает справляться со стрессом. А благодаря мылу раствор дольше держится на листьях, а масло помогает равномерно распределить активные вещества.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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