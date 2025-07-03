Как сода спасает помидоры: 2 невероятных рецепта, которые должны быть у каждого дачника

Помидоры — одна из самых популярных культур на даче, но и одна из самых капризных. Жёлтые листья, болезни, слабые плоды — кажется, что бороться с этим можно только с помощью дорогой химии. Но на самом деле у вас есть помощник прямо на кухне — обычная сода.
Чтобы защитить кусты от вредоносных микроорганизмов, приготовьте простой раствор:
10 литров воды,
2 столовые ложки пищевой соды,
1 ложка подсолнечного масла,
30-40 г хозяйственного мыла.
Этой смесью опрыскивают помидорные кусты 2-3 раза за сезон. Она работает как мягкий антисептик, создавая щелочную среду, в которой грибки и бактерии просто не выживают.
Если летом листья помидоров начали желтеть раньше времени — не паникуйте. Скорее всего, растения страдают от жары и сухого воздуха. В этом случае поможет более простой раствор: на 10 литров воды — 1 столовая ложка соды. Такой опрыскиватель освежит кусты, улучшит их общее состояние и поможет сохранить урожай.
Сода не только дезинфицирует, но и укрепляет ткани растения, стимулирует иммунитет и помогает справляться со стрессом. А благодаря мылу раствор дольше держится на листьях, а масло помогает равномерно распределить активные вещества.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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