Как сода спасает помидоры: 2 невероятных рецепта, которые должны быть у каждого дачника

Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Помидоры — одна из самых популярных культур на даче, но и одна из самых капризных. Жёлтые листья, болезни, слабые плоды — кажется, что бороться с этим можно только с помощью дорогой химии. Но на самом деле у вас есть помощник прямо на кухне — обычная сода.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томат

Натуральная защита от болезней

Чтобы защитить кусты от вредоносных микроорганизмов, приготовьте простой раствор:

10 литров воды,

2 столовые ложки пищевой соды,

1 ложка подсолнечного масла,

30-40 г хозяйственного мыла.

Этой смесью опрыскивают помидорные кусты 2-3 раза за сезон. Она работает как мягкий антисептик, создавая щелочную среду, в которой грибки и бактерии просто не выживают.

Спасение от пожелтения листьев

Если летом листья помидоров начали желтеть раньше времени — не паникуйте. Скорее всего, растения страдают от жары и сухого воздуха. В этом случае поможет более простой раствор: на 10 литров воды — 1 столовая ложка соды. Такой опрыскиватель освежит кусты, улучшит их общее состояние и поможет сохранить урожай.

Почему это работает

Сода не только дезинфицирует, но и укрепляет ткани растения, стимулирует иммунитет и помогает справляться со стрессом. А благодаря мылу раствор дольше держится на листьях, а масло помогает равномерно распределить активные вещества.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

