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Горькие огурцы? Вот как вернуть им вкус, не выбрасывая ни одного

Как победить горечь в огурцах: секреты мам и бабушек
1:38
Садоводство

Вы когда-нибудь пробовали огурец, который на вкус как лекарство? Горечь в огурцах — настоящая беда для дачников и покупателей. Но хорошие новости в том, что избавляться от таких плодов не обязательно. Есть несколько простых и эффективных способов вернуть им свежий вкус.

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Почему огурцы становятся горькими

Горечь в огурцах появляется из-за накопления вещества под названием кукурбитацин. Это может быть результатом жары, засухи, недостатка полива или неправильного ухода. Иногда такие огурцы попадаются даже в магазине — и их жалко выбрасывать.

Молоко с сахаром: работает на удивление хорошо

Один из самых надёжных способов — замачивание огурцов в молоке с добавлением небольшого количества сахара. Просто нарежьте горькие плоды и опустите в эту смесь на 15-20 минут. Молоко нейтрализует горечь, а сахар возвращает овощу свежий вкус.

Горчица — не только приправа, но и помощник

Если вы готовите маринованные огурцы, попробуйте добавить в рассол немного толчёной горчицы. Это не только улучшит вкус, но и продлит срок хранения. Горчица обладает натуральными антиоксидантными свойствами — то, что нужно для домашних заготовок.

Не спешите выбрасывать — лучше используйте

Даже если огурец оказался неприятным на вкус, у вас есть шанс его "реабилитировать". Используйте один из способов выше, и он может стать основой вкусного салата или закуски. Главное — знать, как правильно справиться с проблемой.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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