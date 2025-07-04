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Почему жимолость страдает после сбора урожая: откройте секреты удачного ухода

Топ-3 удобрения для жимолости: как помочь кустам восстановиться?
3:04
Садоводство » Деревья и кустарники

Жимолость — это не только красивое, но и полезное ягодное растение, которое радует садоводов своим ранним урожаем и ароматными ягодами. Чтобы кусты оставались здоровыми и продолжали приносить плоды, важно научиться правильно ухаживать за ними, особенно после сбора урожая.

Жимолость
Фото: Max071086 by commons.wikimedia.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жимолость

Зачем нужна подкормка?

После сбора урожая растения испытывают определенный стресс, так как затрачивают много сил на образование плодов. Подкормка помогает восстановить силы жимолости, улучшить качество почвы и подготовить кусты к зимовке. Правильное удобрение обеспечит активный рост и хорошее цветение в следующем сезоне.

Когда подкармливать жимолость?

Лучшее время для подкормки жимолости — это конец лета и начало осени, после сбора ягод. Обычно это период с августа по сентябрь, когда растения начинают закладывать цветочные почки на следующий год и активно накапливают питательные вещества.

Какие удобрения использовать?

  • Компост и перегной: Это наиболее натуральные источники питательных веществ. Осенью хорошо внести в почву разложившийся компост или перегной, который обогатит землю органикой, улучшит её структуру и увеличит уровень питательных веществ.
  • Минеральные удобрения:
  1. Азотные удобрения: в конце лета можно использовать азотные удобрения, но в умеренных дозах. Приблизительно 30-40 г аммиачной селитры на квадратный метр — хорошее решение для стимуляции роста.
  2. Фосфорные удобрения: фосфор помогает жимолости накапливать запас питательных веществ в корнях. Подходит суперфосфат или костная мука — примерно 30-50 г порошка на квадратный метр.
  3. Калийные удобрения: калий помогает укрепить иммунитет листвы и способствует закладке цветочных почек. Используйте сульфат калия — примерно 15-20 г на квадратный метр.
  • Зольные удобрения: древесная зола содержит множество микроэлементов (калий, магний, фосфор). Ее можно вносить после сбора урожая, распределив по ширине кроны жимолости и заделав в почву.

Как выполнять подкормку?

  • Приступайте к подкормке, когда почва достаточно влажная, но не слишком мокрая.
  • Распределите удобрения по кругу вокруг куста (на расстоянии 30-40 см от стебля), затем аккуратно заделайте их в верхний слой почвы.
  • Полейте растения после внесения удобрений. Это поможет лучшему усвоению питательных веществ.

Подкормка жимолости после сбора урожая — это важный этап в уходе за растением, который поможет ему восстановиться и подготовиться к следующему сезону. Зная, чем и когда удобно удобрять свои кусты, вы обеспечите им крепкое здоровье и богатый урожай в будущем. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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