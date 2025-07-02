Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайны внешности какомицли: почему его очарование не оставляет равнодушным
Ставки по депозитам снижаются: успейте воспользоваться выгодными предложениями!
Смузи вместо ужина — респект для вашего организма и качеству сна
Эмоциональное признание Кардашьян: секреты свадьбы Безоса, которой завидует весь Голливуд
Секреты выживания неандертальцев: как их жировая фабрика спасала от белкового отравления
Готовим морковный салат: сочетание свежести и остроты на вашей кухне
Почему хозяюшки кладут рулон туалетной бумаги в холодильник: секрет раскрыт
Топ-10 автомобилей Европы: кто стал лидером продаж в 2024 году?
Заправляйтесь с умом: уберите привычку налить полный бак — тайный риск, который обходится дорого

Кирпичи вокруг помидоров: как этот секрет поможет вам вырастить вкуснейшие плоды

Секрет кирпичей: как это простое решение изменит вашу теплицу
3:03
Садоводство » Советы

На первый взгляд может показаться странным видеть кирпичи, размещенные вокруг кустов помидоров в садах. Однако эта старая, но малоизвестная техника может стать ключом к получению более спелых и вкусных томатов за короткий срок.

Томат, помидор
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Томат, помидор

Секрет кирпичей в культивации помидоров  

Эта традиционная методика вновь обрела популярность. В регионах с прохладными ночами, даже летом, поддержание стабильной температуры вокруг корней томатов может быть сложной задачей. Кирпичи, обладая способностью накапливать солнечное тепло в течение дня и медленно выделять его ночью, предлагают простое и эффективное решение данной проблемы.

Кирпичи работают как тепловые батареи, захватывая солнечное тепло и постепенно его распределяя, что критически важно для созревания помидоров.

Жюльен Мартель, житель Дрёма, впервые протестировал этот метод три года назад. «Я узнал о этой технике из старой книги по садоводству, найденной у бабушки. Сначала я был скептически настроен, но результаты превзошли все ожидания», — делится он. 

«Помидоры стали не только больше, но и вкуснее. С тех пор я использую кирпичи каждый сезон и не представляю, как без них обходиться», — с энтузиазмом добавляет Жюльен.

Как правильно установить кирпичи для оптимизации роста помидоров?  

Установка и подготовка  

Правильное расположение кирпичей имеет решающее значение: их нужно размещать в круге вокруг грядки с помидорами или прямо в земле, контактируя с почвой. Важно, чтобы они были под постоянным солнечным светом для максимальной накопления тепла.

  • Лучше выбирать кирпичи светлого цвета для отражения света и максимального поглощения тепла.
  • Устанавливать их на оптимальном расстоянии от растений, чтобы избежать перегрева корней.
  • Поливать кирпичи одновременно с растениями, чтобы поддерживать уровень влажности.

Конкретные преимущества этого метода  

Помимо ускорения созревания томатов, использование кирпичей имеет несколько дополнений:

  • Снижение колебаний температуры, что уменьшает стресс у растений и повышает их устойчивость к болезням.
  • Эта методика является энергоэффективной: она не требует электрооборудования и использует материалы, которые обычно уже есть на месте или легко доступны.

Дополнительная информация для любителей садоводства  

Интересно, что эту технику можно адаптировать и для других культур, чувствительных к температуре. Также размещение кирпичей может варьироваться в зависимости от доступного пространства и количества растений.

Для тех, кто хочет углубить свои знания, можно комбинировать использование кирпичей с другими методами биоклиматического контроля, такими как мульчирование или установка теневых экранов, чтобы ещё больше оптимизировать условия для роста растений.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Красота и стиль
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба Аудио 
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Еда и рецепты
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме Аудио 
Мизулина может уйти от SHAMAN'а: психолог раскрывает правду об их отношениях
Шоу-бизнес
Мизулина может уйти от SHAMAN'а: психолог раскрывает правду об их отношениях Аудио 
Популярное
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями

Знаете, почему двигатель "засыпает" после городских пробок? Рассказываем, как его "разбудить" за 3 минуты — и почему это продлевает жизнь мотору.

3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном Любовь Степушова Протесты, страхи и надежды: что думают болгары о переходе на евро Игорь Буккер Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Последние материалы
Тайны внешности какомицли: почему его очарование не оставляет равнодушным
Ставки по депозитам снижаются: успейте воспользоваться выгодными предложениями!
Смузи вместо ужина — респект для вашего организма и качеству сна
Эмоциональное признание Кардашьян: секреты свадьбы Безоса, которой завидует весь Голливуд
Секреты выживания неандертальцев: как их жировая фабрика спасала от белкового отравления
Готовим морковный салат: сочетание свежести и остроты на вашей кухне
Почему хозяюшки кладут рулон туалетной бумаги в холодильник: секрет раскрыт
Топ-10 автомобилей Европы: кто стал лидером продаж в 2024 году?
Заправляйтесь с умом: уберите привычку налить полный бак — тайный риск, который обходится дорого
Холодный суп обманывает организм: как любимое летнее блюдо лишает вас пользы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.