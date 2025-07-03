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Почему все больше садоводов отказываются от шелковицы? Перед вами 5 неожиданных причин!

Древесное чудо: как шелковица может изменить ваш сад и здоровье
3:26
Садоводство » Деревья и кустарники

Шелковица, когда-то обязательный элемент дачных участков, сегодня почти исчезла из наших садов, несмотря на то что её плоды являются настоящим даром природы. Это неприхотливое и быстрорастущее дерево не только создаёт тень, но и радует нас полезными фруктами. 

Шелковица
Фото: web.archive.org by Halis DURAN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шелковица

Эти плоды не только вкусны и полезны, но и использовались для приготовления джемов и бренди, а также в сыром виде как деликатес. Однако сейчас вы не часто встретите их в садах — они больше встречаются только в некоторых парках и вдоль дорог. Одной из причин их исчезновения является то, что плоды могут долго опадать, иногда до месяца, что может доставлять неудобства. Тем не менее, шелковица предлагает намного больше, чем кажется на первый взгляд.

Быстрый рост и обильный урожай  

Преимущество тутового дерева в том, что оно быстро даёт тень в течение всего двух-трех лет и начинается плодоносить. На уход за ним требуется немного времени, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет обогатить свой сад.

Богатство питательных веществ  

Как белая, так и черная шелковица насыщены минералами, включая калий, кальций, магний и железо. Они также содержат витамин C, а также витамины B2 и B3, способствующие поддержанию энергетического обмена и укреплению иммунной системы.

Антиоксиданты для здоровья  

Шелковица является источником антиоксидантов, которые помогают нейтрализовать вредные свободные радикалы, снижая воспаление и содействуя обновлению клеток и укреплению иммунной системы.

Поддержка сердца  

Шелковица также содержит фенольные соединения, способствующие улучшению кровообращения, снижению высокого кровяного давления и поддержанию здоровья сердца.

Натуральный контроль уровня сахара в крови  

Белая шелковица может быть особенно полезной для диабетиков благодаря соединениям, замедляющим всасывание сахара в кровь. Чай из её листьев также известен своим свойством снижать уровень сахара в крови.

Значение в диете  

Шелковица — отличный вариант для тех, кто соблюдает диету, так как содержит мало углеводов и много клетчатки (горсть обеспечивает 20% суточной нормы), а также является богатым источником белка, всего 43 ккал на 100 грамм. Это делает её идеальной для поддержания чувства сытости и энергии без лишних калорий.

Целебные свойства листьев  

Не забывайте, что полезны не только плоды, но и листья! Сушеные и употребляемые в виде чая, они могут способствовать снижению холестерина, облегчению болей в горле и симптомов простуды, а также имеют противовоспалительный эффект.

Почему стоит снова посадить шелковицу в вашем саду?  

Тутовое дерево не только приносит плоды, но и создаёт тень, образует приятный микроклимат и привлекает полезных насекомых. Оно также предоставляет убежище для птиц, что делает его посадку значимым вкладом в биоразнообразие вашего сада. Благодаря своим полезным свойствам, поддерживающим здоровый образ жизни, шелковица может стать настоящим сокровищем в вашем огороде!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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