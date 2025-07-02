Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Плохой сон? Узнайте 5 признаков, которые необходимо учитывать
Алла Пугачёва и Максим Галкин: безумие любви или тайный разрыв?
Европейское равноправие: в Дании будут призывать женщин в армию наравне с мужчинами
Водород из недр земли: 170 000 лет чистой энергии ждут открытия!
Как сэкономить на расчетах за электроэнергию: обратите внимание на свою посудомоечную машину
Не тормоза подвели, а водитель: 5 ошибок, которые совершают даже осторожные в дождь
Тундра и мировая стоматология: как медведю установили коронку
Торговая война между США и ЕС: может ли 10% пошлина стать спасением?
С 1 сентября с домашним животным на пляж не попасть: тайные причины нового запрета МЧС

Усталая почва: 5 сигналов, которые предупреждают об опасности для урожая

Здоровье растений зависит от почвы: 6 шагов к восстановлению
4:19
Садоводство » Советы

Огородники знают, что здоровье растений напрямую зависит от состояния почвы. Однако, как и люди, почва тоже может уставать. Постоянное использование одного и того же участка без должного ухода может привести к истощению, снижению плодородия и даже к гибели растений. Важно уметь распознать, когда почва устала, чтобы вовремя предпринять действия по её восстановлению. 

земельный участок
Фото: commons.wikimedia.org by Евгений Катышев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
земельный участок

Снижение урожайности

Первый и наиболее очевидный сигнал усталой почвы — это снижение урожайности. Если ваши растения начали давать меньше плодов или цветы стали мельчить, это может быть признаком того, что почва исчерпала свои ресурсы. Возможно, что важные питательные вещества, такие как азот, фосфор и калий, истощились, и растения не могут их получать в достаточном объеме.

Повышенная чувствительность к болезням и вредителям

Уставшая почва ослабляет иммунную систему растений, и они становятся более уязвимыми к заболеваниям и вредителям. Если вы заметили, что ваши растения часто поражаются грибковыми инфекциями или нападают насекомые, это может указывать на истощение почвы. Здоровая почва способствует росту сильных растений, которые могут стойко противостоять различным вредителям и болезням.

Изменение цветового покрова

Здоровые растения имеют яркие и насыщенные цвета. Если вы замечаете, что растения стали бледными, приобрели желтоватый или коричневый оттенок, это может быть признаком недостатка питательных веществ в почве. Так, желтение листьев часто указывает на нехватку азота, в то время как коричневые кончики листьев могут сигнализировать о дефиците других микроэлементов.

Уплотнение и плохой дренаж

Со временем почва может уплотняться от постоянного рыхления и неправильного ухода. Уплотненная почва не позволяет воде и воздуху проникать к корням растений, что приводит к их недостаточному кислородоснабжению и хорошо влияет на рост. Если после дождя или полива вода долго застаивается на поверхности или проникает в почву с трудом, это также признак усталости почвы, требующий вашего внимания.

Рост сорняков

Иногда уставшая почва становится благоприятной средой для роста сорняков, таких как клевер или перезимовавшие злаки. Если вы заметили, что определённые виды сорняков начали доминировать в вашем огороде, возможно, почва нуждается в восстановлении. Сорняки часто растут даже в бедных почвах, но это не стоит воспринимать как положительный момент.

Запах гнили

Если при вспахивании вы чувствуете запах гнили или разложения, это явный признак проблем в почве. Это может указывать на накопление органических остатков, которые не разлагаются должным образом, или на грибковые поражения. Такой запах также свидетельствует о недостаточном кислороде и перекрытии дренажа, что может привести к загниванию корней растений.

Как восстановить усталую почву

Если вы обнаружили один или несколько из вышеперечисленных признаков, не опуская руки, можно предпринять меры по улучшению состояния почвы:

  • Внесение органических удобрений: используйте компост, перегной или другие органические вещества, чтобы вернуть питательные вещества обратно в почву.
  • Севооборот: практикуйте севооборот, чтобы избежать истощения одних и тех же элементов. Сажайте разные культуры, которые различаются по потребностям в питательных веществах.
  • Мульчирование: мульча помогает сохранять влагу, улучшает структуру почвы и предотвращает рост сорняков.
  • Аэрация: используйте аэратор или вилы для рыхления почвы, чтобы улучшить её дренаж и кислородоснабжение корней.

Если вы сможете вовремя распознать и исправить проблемы, ваша почва будет здоровой и способной обеспечить вас щедрым урожаем. Не забывайте ухаживать за своей почвой — ведь именно она является основой вашего благосостояния!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Домашние животные
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес Аудио 
Рецепт, который обманет даже бабушку: огурцы за 24 часа — вкус, как после недели засолки
Еда и рецепты
Рецепт, который обманет даже бабушку: огурцы за 24 часа — вкус, как после недели засолки Аудио 
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном
Военные новости
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном Аудио 
Популярное
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями

Знаете, почему двигатель "засыпает" после городских пробок? Рассказываем, как его "разбудить" за 3 минуты — и почему это продлевает жизнь мотору.

3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном Любовь Степушова Протесты, страхи и надежды: что думают болгары о переходе на евро Игорь Буккер Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Последние материалы
Источники силы для изменений: вдохновляйтесь и действуйте
Скрытые мотивы: что стоит за добавлением Влада Бумаги в базу Миротворца?
Ваш идеальный семейный обед: открываем секреты вкусного жаркого
Советы по безопасному отпуску: предотвращение серъезных угроз от таблеток
Россия и Турция на атомном фронте: что означает продажа 49% от "Аккую"?
Статистика против вредителей: огуречное пюре отпугивает тараканов на 98%!
Почему найденные окаменелости Titanomyrma меняют наше понимание экосистем
Футбол зимой в России: Масалитин о недостатках крытых стадионов и манежей
Синоптики предсказывают летнее тепло: когда ждать устойчивых высоких температур?
Косметические средства с аминокислотами: как выбрать лучшее из лучшего?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.