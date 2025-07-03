Обрезка кустов и удобрение: 7 способов продлить их жизнь и повысить урожай

Не знаете, как подготовить кусты к зиме? 5 советов, которые сработают

3:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Сбор ягод смородины и крыжовника — это, безусловно, приятный и долгожданный момент для каждого садовода. Но после того, как вы насладились сладкими плодами, не стоит забывать о заботе о кустах. Правильный уход после сбора урожая позволит кустам восстановиться, подготовиться к зимовке и, конечно, гарантирует вам лучший урожай в следующем году.

Фото: commons.wikimedia.org by Calle Eklund, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крыжовник

Очистка территории

Для начала следует очистить земли вокруг кустов. Удалите все опавшие ягоды, листья и другие растительные остатки. Это поможет избежать появления болезней и вредителей, которые могут вредить вашим растениям. После уборки можно замульчировать почву, используя перегной или компост, что поможет сохранить влагу и улучшить структуру почвы.

Обрезка

После сбора ягод очень важно провести обрезку кустов. Это поможет улучшить их формирование и качество следующего урожая.

Сначала уберите все больные и повреждённые ветки.

Затем проредите среднюю часть куста, чтобы обеспечить доступ света и воздуха ко всем ягодам.

Для смородины рекомендуется оставлять молодые побеги на уровне 3-4 сильных стеблей, тогда как крыжовник можно формировать более густым, оставляя 4-5 сильных побегов.

Обрезку лучше всего проводить на сухую погоду, чтобы избежать заражения срезов грибковыми заболеваниями.

Удобрение

После обрезки кустам требуется поддержка в виде удобрений. Как правило, после сбора ягод рекомендуются:

Минеральные удобрения: высококалийные удобрения в виде древесной золы или калийных удобрений помогут укрепить корневую систему и подготовить кусты к зиме.

Органические удобрения: перегной или компост также подойдут для осеннего удобрения, обогащая почву необходимыми веществами.

Удобрить кусты лучше осенью, чтобы они смогли впитать все полезные элементы перед зимой.

Полив

После сбора ягод важно не забывать о поливе, особенно если осень выдалась сухой. Молодые побеги и корни нуждаются во влаге для активного роста и подготовки к зиме. Полив необходимо производить регулярно, но без переувлажнения, чтобы избежать гниения корней.

Защита от болезней и вредителей

Профилактика заболеваний и защиту от насекомых также нельзя недооценивать. Обработайте кусты бордоской жидкостью или медьсодержащими препаратами против грибковых инфекций. Используйте инсектициды, если заметили наличие вредителей.

Кроме того, если вы еще не сделали этого, можете установить специальные ловушки для насекомых, чтобы свести к минимуму риск повреждения урожая следующего года.

Подготовка к зиме

Перед наступлением зимы обязательно укройте корни кустов от холода. Это можно сделать с помощью мульчирования. Используйте насыпные материалы (сено, опилки, листья) или специальные укрывные материалы, которые защитят растения от морозов.

Уход за кустами смородины и крыжовника после сбора ягод играет ключевую роль в подготовке растений к следующему сезону. Правильные действия по очистке, обрезке, удобрению и защите помогут вам не только сохранить здоровье кустов, но и значительно повысить урожай в будущем.