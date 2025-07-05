Как избавиться от слизней: 5 простых шагов, которые сделают ваш сад безопасным

Уникальные советы по борьбе с слизнями — обновите ваш сад

2:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы просыпаетесь рано утром, подходите к грядке… и видите, как зелёные листья в дырочку, стебли объедены, а на земле — блестящие следы слизи. Знакомо?

Фото: flickr.com by Becks, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Слизни

Первое, что приходит на ум — слизни. И да, они действительно любят устраивать ночные пиршества. Но настоящая причина их нашествия — не просто влажная погода.

Вы создали идеальные условия — сами того не зная

Слизни и улитки появляются не из ниоткуда. Им нужны комфорт и укрытие. А именно: прохладная, плотная, постоянно влажная почва, слой неразложившейся мульчи, загущенные посадки и слабый воздухообмен.

Если ваш огород после дождя долго остаётся сырым, а земля кажется холодной даже в жару — вы невольно создали для них рай.

Что делать

Улучшите структуру почвы. На тяжёлых глинистых участках обязательно добавляйте при перекопке песок, мелкий гравий или крупный компост. Это повысит дренаж — вода будет уходить вглубь, а не застаиваться у поверхности. Мульчируйте с умом. Используйте мульчу тонким слоем — не более 2-3 см. Солома, сено, скошенная трава подойдут, но дайте им подсохнуть, прежде чем укладывать. Толстый мокрый слой травы или листьев — идеальное убежище для слизней. Обеспечьте проветривание у земли. Не загущайте посадки. Регулярно удаляйте нижние листья у капусты, томатов и перцев. Воздух должен свободно циркулировать вблизи почвы, особенно в тени. Создайте физические барьер. Слизни не любят шероховатые или острые поверхности. Насыпьте узкие полоски из золы, яичной скорлупы, мелкого щебня или песка вокруг грядок или вокруг отдельных растений. Они не любят ползать по таким материалам. Поливайте правильно. Поливайте с утра, а не вечером. Так почва успевает подсохнуть к ночи — и слизни не получат свою привычную влажную среду.

Главное — изменить микроклимат

Не нужно начинать с ловушек или химии. Если в саду нет постоянной сырости и тенистых убежищ, численность слизней резко снизится сама собой. Сделайте участок для них неудобным — и от огрызанных листьев останутся только воспоминания.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

