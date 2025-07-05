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Перцы с трещинами: как сделать их идеальными и избежать растрескивания

Сортировка перцев: какие из них лучше справляются с трещинами?
2:09
Садоводство

Вы заметили на перцах странные светлые линии или мелкие трещинки? Многие садоводы сразу думают о болезнях или ошибках в уходе. Но в большинстве случаев это — совершенно естественное явление.

Перцы
Фото: commons.wikimedia.org by Nikodem Nijaki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Перцы

Почему на перцах появляются "растяжки"

Такие трещины — результат резких скачков водного режима. Особенно часто это происходит после обильного полива на фоне предыдущей засухи. Растение резко получает много влаги, плод начинает активно наливаться, а кожица просто не успевает растягиваться. В итоге — разрывы.

Ситуацию может усугубить жаркая солнечная погода: испарение влаги усиливается, ткань перца испытывает дополнительное напряжение.

Кто больше склонен к растрескиванию

Многое зависит от сорта. Тонкокожие и острые разновидности перцев растрескиваются чаще. Толстокожие сорта в этом плане более стойкие. Даже на одном кусте вы можете заметить, что одни плоды гладкие, а другие — в мелких трещинах.

Такой "дефект" может возникать как на грядке, так и при хранении. Чаще всего это происходит в период активного роста и созревания плодов.

Это опасно

Нет. Трещины не влияют ни на вкус, ни на качество. Плод остаётся абсолютно пригодным в пищу. Это исключительно косметический недостаток.

Как избежать растрескивания

  • Следите за режимом полива. Избегайте резкого чередования сухой почвы и обильного увлажнения. Лучше чаще, но умеренно.

  • Особенно важно контролировать полив в момент созревания. В этот период растению нужно меньше воды, чем во время активного роста.

  • Выбирайте сорта с устойчивостью к растрескиванию. Это особенно актуально, если вы выращиваете перцы в открытом грунте или при нестабильной погоде.

Если соблюдать стабильный режим и грамотно подбирать сорта, ваши перцы будут не только вкусными, но и внешне безупречными.

Уточнения

Фарширо́ванный пе́рец (рум. ardei umplut) — блюдо болгарской, молдавской и румынской, украинской, грузинской, русской, а также азербайджанской кухни (азерб. istiot dolması).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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