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Как вернуть к жизни уставшую яблоню: секретная процедура аэрации, о которой вы не знали

Почему аэрация – это то, что нужно, чтобы вернуть жизнь вашим растениям
2:25
Садоводство

Яблоня или груша раньше росли на загляденье — давали прирост, наливали красивые плоды, радовали глаз и урожай. А потом — будто затихли. Ветви ослабли, листья бледнеют, плоды мельчают, а дерево выглядит усталым и уставшим.

Яблоня
Фото: commons.wikimedia.org by W.carter, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Яблоня

Садоводы начинают усиленно поливать, вносят удобрения, но изменений почти нет. Почему так?

Уставшее дерево — не всегда голодное

Со временем почва под деревом становится всё более плотной. Это происходит незаметно — из-за дождей, поливов и просто хождения по саду. В результате корни теряют доступ к воздуху, начинают хуже впитывать воду и питательные вещества. Рост замедляется, дерево "замирает".

Что делать

Решение простое — аэрация приствольного круга. Это не перекопка, не рыхление, а мягкое, точечное прокалывание земли на глубину 20-40 см под всей кроной дерева. Процедура почти не используется в любительских садах, но зря: она буквально возвращает дереву дыхание.

Каждое отверстие — это мини-канал для воздуха, воды и полезных бактерий. А ещё - стимул для роста тонких корешков, которые и отвечают за питание дерева.

Как правильно провести аэрацию

  • Используйте садовый бур диаметром 5-10 см или обычные садовые вилы.

  • Втыкайте их вертикально, на глубину до 40 см, аккуратно, без раскачивания.

  • Делайте отверстия через каждые 40-60 см по проекции кроны.

  • Никакой перекопки или переворачивания земли не нужно.

  • После процедуры обильно полейте приствольный круг и замульчируйте его перегноем, компостом или просто скошенной травой.

Лучшее время для аэрации — ранняя весна (до распускания почек) или осень (после листопада).

Когда ждать результат

Уже через сезон вы заметите, как дерево оживает. Появятся новые сильные побеги, листья станут ярче, плоды — крупнее и сочнее. Всё потому, что корни наконец-то смогут "вдохнуть".

Аэрация — это простая мера, которую можно провести за один вечер, но она способна полностью изменить состояние дерева. Не забывайте: здоровье кроны начинается с воздуха в корнях.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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