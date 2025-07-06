Почему ваши всходы стесняются: этот невидимый враг погубит любую зелень

Вы посеяли укроп, петрушку, салат — ждёте свежей зелени, а всходы редкие, слабые, как будто застопорились. Проходит неделя, потом вторая — и всё без изменений.
Чаще всего в этом обвиняют некачественные семена или нехватку солнца. Но причина может быть буквально под ногами — в тонком, но коварном слое земли.
После полива или дождя, особенно на глинистых и суглинистых почвах, верхний слой земли схватывается в твёрдую корку толщиной всего в несколько миллиметров. Она выглядит безобидно, но для молодых всходов — это почти бетон.
Ростки с трудом пробиваются наружу. Кислорода к корням попадает меньше. А когда корка пересыхает, она сжимается и может просто переломить нежный стебелёк. Следующий полив ситуацию не улучшает — вода скатывается по поверхности и уплотняет корку ещё сильнее.
Для мелких семян, таких как укроп или салат, даже тонкий слой плотной земли может стать смертельной преградой. Именно корка чаще всего мешает им взойти, а не плохое качество посева или нехватка солнца.
Своевременное мульчирование и деликатный уход — залог пышной, ароматной зелени на грядке.
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