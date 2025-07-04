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Скрытые ошибки в уходе за клубникой: как вернуть крупные ягоды на вашу грядку

Ягоды клубники мельчают: 4 критические ошибки ухода, которые нужно исправить
3:05
Садоводство

Помните тот восторг от первых крупных, ароматных ягод клубники на только что заложенной грядке? Сочные, сладкие, настоящая гордость сезона.

Клубника на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Клубника на грядке

Но проходит два или три года — и энтузиазм постепенно сменяется разочарованием. Ягоды становятся мельче, их меньше, кусты выглядят слабыми и неохотно плодоносят.

На первый взгляд, кажется, что сорт "выродился". Но чаще причина вовсе не в нём — а в простых ошибках ухода, которые вполне можно исправить.

Что мешает клубнике давать крупные ягоды

  1. 1. Загущение грядки
    Это враг номер один. Кусты клубники охотно размножаются усами, и если не следить за ними, уже через пару сезонов грядка превращается в плотную зелёную "подушку". Растения начинают мешать друг другу: света мало, питания не хватает, воздух не циркулирует. В таких условиях о крупных ягодах остаётся только мечтать. Что делать? Регулярно прореживать. Осенью или ранней весной смело удаляйте слабые, старые и больные кусты. Оставляйте только молодые, сильные розетки первого порядка, расположенные не ближе чем в 25-30 см друг от друга.
  2. Истощение почвы
    Клубника активно "вытягивает" из земли питательные вещества, особенно калий, который влияет на размер и сладость ягод. Весенние азотные подкормки помогают нарастить зелёную массу, но для урожая этого недостаточно. После сбора ягод, когда растение формирует будущие цветочные почки, клубнике нужны фосфор и калий. Подойдут зола, суперфосфат, сульфат калия или специализированные осенние удобрения. Весной не забывайте про органику: мульча из перегноя или компоста даст нужный старт.
  3. Старение кустов
    Даже при хорошем уходе клубника не вечна. Самый обильный урожай и самые крупные ягоды бывают на второй и третий год. Потом кусты стареют, урожай снижается, ягоды мельчают. Оптимальный срок службы грядки — 3-4 года. После этого её нужно обновлять: пересаживать молодые розетки на новое место, обязательно соблюдая севооборот. Не высаживайте клубнику после клубники, картофеля или других паслёновых.
  4. Недостаток влаги
    Когда клубника цветёт и формирует ягоды, ей особенно нужна влага. Если в этот период почва сухая, ягоды обязательно будут мелкими, даже если всё остальное вы делали правильно.

Полив в нужный момент — не роскошь, а необходимость.

Как вернуть урожай

Если вы разберётесь с загущением, наладите полноценное питание, будете регулярно обновлять плантацию и вовремя поливать — клубника снова порадует крупными и сладкими ягодами. И грядка снова станет гордостью вашего сада.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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