Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Теперь только отечественные машины в такси? Тарифы взлетят
Пирожки с секретом: открытые кулинарные советы для начинающих
Секрет производства графена из древесины – революция в науке
Адвокат Жорин объяснил, как Сергею Жукову вернуть права на свои песни
Простые укладки для золотистого блонда: как создать легкий и живой образ
Нержавеющая сталь и здоровье: почему важно отказываться от антипригарных покрытий?
Плитка без сорняков: 5 секретов от профессионалов
Подорожание рыночных овощей: какие растения пострадают больше всего
Курс на новые технологии: Microsoft сокращает 9000 работников на фоне роста конкуренции

Секрет сладких огурцов: 6 скрытых причин горечи, о которых вы не догадывались

Перепады температуры и горечь огурцов: что делать?
2:24
Садоводство

Вы срываете с грядки первый огурец, откусываете — и вместо освежающего вкуса ощущаете неприятную горечь, особенно у плодоножки. Вроде бы поливали регулярно… Что пошло не так?

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Многие списывают горечь на нехватку воды, но всё может быть гораздо сложнее. Причина чаще всего — стресс, который испытывает растение. И этот стресс не всегда очевиден.

Почему огурцы становятся горькими

Горечь в огурцах вызывает вещество кукурбитацин. Оно вырабатывается растением в ответ на неблагоприятные условия. Это защитный механизм — и чем сильнее нагрузка, тем выше риск появления горечи.

Вот основные причины, по которым огурцы могут начать "портиться":

  1. Резкие перепады температуры
    Особенно опасны холодные ночи после жарких дней. Если почва остывает ниже +15°C, корневая система огурца начинает страдать.

  2. Жара и полуденное солнце
    Перегретая поверхность грядки и обожжённые листья — дополнительный стресс-фактор.

  3. Механические повреждения
    Неаккуратное рыхление, глубокая прополка или повреждение корней нарушают нормальное питание растения.

  4. Сильный ветер
    Постоянное раскачивание плетей воспринимается растением как угроза, особенно если нет опоры или защиты.

Как вырастить сладкие и хрустящие огурцы

  • Укрывайте грядки в прохладные ночи, если температура падает ниже +12°C. Подойдут лёгкие укрывные материалы вроде спанбонда.

  • Притеняйте растения в сильную жару — можно использовать сетку или высаживать рядом более высокие культуры (подсолнухи, кукурузу), которые дадут тень.

  • Поливайте только тёплой водой, избегая резких перепадов температуры. Лучше поливать под корень, умеренно, но глубоко.

  • Рыхлите очень аккуратно, не глубже 2-3 см, чтобы не задеть поверхностные корешки.

  • Выбирайте современные устойчивые гибриды. У них низкое содержание кукурбитацина, и они легче переносят погодные качели.

  • Следите за погодой и будьте готовы к защите посадок — особенно в нестабильное лето.

Если устранить источники стресса, то и урожай получится вкусным — без горечи и неприятных сюрпризов.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Еда и рецепты
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды Аудио 
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Домашние животные
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес Аудио 
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Авто
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар Аудио 
Популярное
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана

В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери.

Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Секрет древнего гимна: как ИИ вернул голос тысячелетнему тексту Игорь Буккер Пророчества и реальность: что ждёт мавзолей Ленина после выхода 'Мумии'? Анна Яковлева Санкции отменяются: Трамп открывает двери российским банкам Любовь Степушова
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Последние материалы
Подорожание рыночных овощей: какие растения пострадают больше всего
Курс на новые технологии: Microsoft сокращает 9000 работников на фоне роста конкуренции
Обманчивые привычки в фитнесе: как ваши старания могут работать против вас
Как всего за 10 минут в день вернуть вашу кошку к жизни
Этот витаминный клад: крыжовник как секрет счастья и долголетия!
Покупка автомобиля: 49% женщин меняют подход к выбору подержанных авто
Новые горизонты для золота: чему учат данные UBS о центробанках?
Новые меры контроля за гидами: какие штрафы грозят непрофессионалам?
Почему ваша бутылка воды в машине — это бомба замедленного действия
Максим Галкин* показал вечно молодую Аллу Пугачёву
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.