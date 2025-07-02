Ароматы и советы: как вернуть запах в ваши розы после пересадки

Ошибка садовода: 3 главных фактора, мешающие вашей розе благоухать

2:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы с нетерпением ждали: вот она, долгожданная роза с обещанием "непревзойдённого аромата". Распустились первые бутоны… и — тишина. Ни намёка на чарующий запах. Цветы красивые, но почти не пахнут. Что пошло не так?

Фото: flickr.com by T.Kiya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Розы

Первым делом хочется обвинить продавца: дескать, подсунули не тот сорт. Или махнуть рукой — мол, пересорт.

Почему роза может не пахнуть

Аромат розы — не гарантия, а переменная. Даже у самых душистых сортов интенсивность запаха может зависеть от внешних условий. Главный фактор здесь — солнце.

Для выработки эфирных масел, дающих тот самый волшебный запах, розе нужно много света.

И не просто света, а именно утреннего солнца. Когда первые лучи мягко прогревают листья и бутоны, роза наполняется ароматом. А если куст получает основную дозу солнца только после обеда — шансов на сильный запах становится меньше.

Второй фактор — температура воздуха

Идеальная погода для благоухания — тёплый, тихий день с температурой +22…+25°C. Ни холод, ни жара на благоухание не работают. В жару выше +30 или в прохладную, пасмурную погоду аромат роз исчезает или почти не чувствуется.

Перекорм — ещё один враг запаха

Если вы увлеклись азотными удобрениями, роза может начать активно наращивать зелень, но делать это в ущерб цветению. В результате вы получаете пышный, здоровый куст, который почти не пахнет.

Что делать, если роза не пахнет

Пересадите куст туда, где он будет освещаться с самого утра. Восточная сторона участка — идеальный вариант.

Если пересадка невозможна — расчистите пространство, чтобы свет добирался до розы раньше.

Следите за питанием: весной давайте азот для роста, но летом — только фосфор и калий. Это может быть зола, суперфосфат, калийная соль — но дозируйте точно, "на глазок" не годится.

Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха. Без сквозняков, но и не в глухой загущённости.

Поливайте редко, но глубоко, чтобы влага уходила вглубь, а не оставалась только на поверхности.

И, конечно, терпение. Молодые кусты или розы после пересадки могут не пахнуть вовсе в первый год. А вот на второй или третий — вполне способны по-настоящему раскрыться.

Подарите розе солнце, умеренную заботу и время — и она отблагодарит вас ароматом, который невозможно спутать ни с чем.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

