Ключевые советы по поливу и подвязке для успешного роста саженцев

Не дайте своему саженцу погибнуть: избегайте этих распространённых ошибок

2:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы купили саженец мечты — корни крепкие, почки бодрые, яма выкопана по всем канонам и щедро сдобрена удобрениями. Кажется, все идеально, просто бери и жди бурного роста.

Фото: commons.wikimedia.org by Graftedvines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ саженцы

Но проходит неделя, потом другая — а деревце будто скисает. Вместо уверенного роста — поникшие листочки, вялость или даже признаки засыхания. Что не так?

На первый взгляд, посадка прошла безупречно. Но на деле есть два важных момента, о которых многие забывают сразу после того, как закапывают саженец.

Враг №1 — недостаточный полив после посадки

Нет, это не просто "плеснуть ведро воды". Саженцы, особенно с открытой корневой системой (ОКС), переживают стресс: корешки травмированы, и самостоятельно тянуть воду из почвы они пока не могут.

Им нужно буквально "обниматься" с влажной землёй.

Сразу после посадки (даже если земля кажется мокрой!) вылейте 2-3 ведра воды, в зависимости от размера растения. Делать это нужно медленно, чтобы вода впитывалась, а не убегала в стороны. Это не только напоит растение, но и уберёт опасные воздушные пустоты, которые высушивают нежные корешки.

Особенно важно следить за влажностью в первые 3-4 недели после посадки.

В сухую погоду придётся поливать чуть ли не через день, расходуя по 1-2 ведра за раз, чтобы влага доходила до корней. Приствольный круг должен быть минимум 50-70 см в диаметре.

Враг №2 — тугая подвязка к колу

Кол — это не просто палка для поддержки. Он защищает саженец от ветра, который способен вырвать корешки даже при небольшом раскачивании. Но здесь есть ловушка.

Молодая кора нежная, и если привязать ствол слишком туго, верёвка или проволока со временем врежется в ткани. Это перекроет сокодвижение, и деревце буквально задохнётся.

Как надо? Используйте мягкие материалы: специальные садовые ленты, старые капронки или широкую тесьму. Подвязывайте в форме восьмёрки, оставляя пространство между колом и стволом. Подвязку нужно проверять каждый месяц и ослаблять по мере утолщения ствола.

Если следить только за этими двумя вещами — обильным поливом и грамотной подвязкой — саженец приживётся легко, даст мощный старт и в будущем порадует вас крепким ростом и урожаем.

Не дайте своим посадкам засохнуть или задохнуться по нелепой небрежности.

Уточнения

Саженец — это молодое дерево, кустарник или лиана, выращенное из сеянца или черенка и используемое в дальнейшем для посадки на постоянное место.

