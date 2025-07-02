Химия не нужна: три натуральных способа борьбы с тлей

Тля на вашем участке: как всего за три шага вернуть сад к жизни

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тля — почти невидимый, но очень опасный вредитель. За считанные дни она может погубить весь сад, если не принять меры. Но есть три простых и доступных способа, которые помогут держать ситуацию под контролем.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Красные пятна на листьях смородины

1. Осматривайте растения регулярно

Тля не появляется внезапно — она подаёт сигналы. Скрученные или пожелтевшие листья, липкий блеск на стеблях (это медвяная роса), замедленный рост — первые тревожные звоночки. Также обратите внимание на муравьёв: если они активны на растениях, значит, с большой вероятностью рядом поселилась тля, которую муравьи оберегают ради сладких выделений.

2. Привлекайте полезных насекомых

Ваш лучший союзник — природа. Божьи коровки, златоглазки и журчалки — настоящие охотники на тлю. Чтобы пригласить их в сад, посадите ароматные растения: укроп, фенхель, календулу. Они не только украсят участок, но и создадут среду, где вредителям будет не место.

3. Используйте домашние растворы

Не обязательно бежать в магазин за химикатами. Простые средства работают не хуже. Настои чеснока, лука или табака прекрасно отпугивают тлю и не вредят растениям. А раствор воды с мягким инсектицидом создаёт защитную плёнку, которая блокирует перемещение вредителей.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).

