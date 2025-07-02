Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сушёный лук уничтожен, но золото идёт: что происходит в торговле с Азербайджаном
Съёмка медосвидетельствования на телефон: право водителя или нарушение
Трамп купил молчание: США скрывает правду о первой леди Франции
Оксана Ярмольник раскрыла главный секрет модного гардероба в дождь
Запишите и готовьте всегда, когда не знаете, что приготовить: эта запеканка — идеальный вариант
Секрет жёсткой критики Смолкина: что не так с ремейком Моей прекрасной няни
В Германии начинается волна увольнений — пострадают десятки тысяч сотрудников
От колы на завтрак до скульптуры: как Брэд Питт в 61 год победил хаос и стал иконой стиля
Почему ежедневная уборка не спасет от аллергии на пыль — мнение эксперта

Химия не нужна: три натуральных способа борьбы с тлей

Тля на вашем участке: как всего за три шага вернуть сад к жизни
1:28
Садоводство

Тля — почти невидимый, но очень опасный вредитель. За считанные дни она может погубить весь сад, если не принять меры. Но есть три простых и доступных способа, которые помогут держать ситуацию под контролем.

Красные пятна на листьях смородины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красные пятна на листьях смородины

1. Осматривайте растения регулярно

Тля не появляется внезапно — она подаёт сигналы. Скрученные или пожелтевшие листья, липкий блеск на стеблях (это медвяная роса), замедленный рост — первые тревожные звоночки. Также обратите внимание на муравьёв: если они активны на растениях, значит, с большой вероятностью рядом поселилась тля, которую муравьи оберегают ради сладких выделений.

2. Привлекайте полезных насекомых

Ваш лучший союзник — природа. Божьи коровки, златоглазки и журчалки — настоящие охотники на тлю. Чтобы пригласить их в сад, посадите ароматные растения: укроп, фенхель, календулу. Они не только украсят участок, но и создадут среду, где вредителям будет не место.

3. Используйте домашние растворы

Не обязательно бежать в магазин за химикатами. Простые средства работают не хуже. Настои чеснока, лука или табака прекрасно отпугивают тлю и не вредят растениям. А раствор воды с мягким инсектицидом создаёт защитную плёнку, которая блокирует перемещение вредителей.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Не свет, не запах, не химия: одно простое действие решает проблему с молью
Недвижимость
Не свет, не запах, не химия: одно простое действие решает проблему с молью Аудио 
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Домашние животные
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо Аудио 
Очарование с подвохом: эта собака выглядит идеально, но есть один нюанс
Домашние животные
Очарование с подвохом: эта собака выглядит идеально, но есть один нюанс Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Древнее капище: мегалиты Марокко раскрыли тайну доисторических ритуалов Игорь Буккер США обеспечили ВКС РФ господство в небе над Украиной Любовь Степушова Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Последние материалы
Скандал в семье Волочковой: почему Ариадна хочет отказаться от фамилии матери?
Кибератака без вирусов: как обман превращается в миллионный ущерб
Спорт во время отпуска: как не потерять форму, не превратив отдых в мучение
Кардио без беговой дорожки: 7 способов оставаться в форме и не страдать
Друзья на лапках: как выбрать собаку для семьи с детьми
Необычные идеи для ремонта: 4 комнаты, которые теперь вызывают восхищение
Домашний уход с эффектом салона — рецепт за копейки
Скандал вокруг Брижит Макрон дошел до Белого дома — Трамп лично вмешался
Ночные кошмары Айзы Лилуна-Ай: что стоит за её усталостью?
Бесплатный ремонт навсегда: марки, которые обещали пожизненную гарантию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.