Химия не нужна: три натуральных способа борьбы с тлей

Тля — почти невидимый, но очень опасный вредитель. За считанные дни она может погубить весь сад, если не принять меры. Но есть три простых и доступных способа, которые помогут держать ситуацию под контролем.
Тля не появляется внезапно — она подаёт сигналы. Скрученные или пожелтевшие листья, липкий блеск на стеблях (это медвяная роса), замедленный рост — первые тревожные звоночки. Также обратите внимание на муравьёв: если они активны на растениях, значит, с большой вероятностью рядом поселилась тля, которую муравьи оберегают ради сладких выделений.
Ваш лучший союзник — природа. Божьи коровки, златоглазки и журчалки — настоящие охотники на тлю. Чтобы пригласить их в сад, посадите ароматные растения: укроп, фенхель, календулу. Они не только украсят участок, но и создадут среду, где вредителям будет не место.
Не обязательно бежать в магазин за химикатами. Простые средства работают не хуже. Настои чеснока, лука или табака прекрасно отпугивают тлю и не вредят растениям. А раствор воды с мягким инсектицидом создаёт защитную плёнку, которая блокирует перемещение вредителей.
Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).
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