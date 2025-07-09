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Хотели сэкономить — а получили головную боль на весь сезон: ошибка, которая губит клубнику

Чем отличается тканая ткань от нетканой при выращивании клубники
Садоводство

Каждый, кто выращивает клубнику, знает, сколько сил уходит на борьбу с сорняками. Стоит чуть отвлечься — и грядка превращается в джунгли. Есть проверенное решение, которое позволяет сэкономить время, силы и при этом сохранить почву влажной и рыхлой — это использование специального укрывного материала. Чаще всего для клубники выбирают черную ткань, которая подавляет рост сорняков и облегчает уход за растениями.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Но вот вопрос — какую ткань выбрать: тканую или нетканую? Оба варианта популярны, но каждый имеет свои плюсы и минусы.

Зачем нужна ткань на грядках

Клубника — культура многолетняя. Обычно её выращивают на одном месте минимум три года, иногда до пяти и даже дольше. За это время почва постепенно истощается, зарастает многолетними сорняками, а борьба с ними превращается в изнуряющий труд.

Конечно, можно использовать традиционные способы — солому, скошенную траву или опилки. Однако у таких материалов есть существенный минус — они становятся убежищем для слизней и других вредителей, особенно в дождливую погоду. К тому же органическая мульча требует постоянного обновления.

Современные садоводы всё чаще используют специальные черные полотна. Они эффективно блокируют солнечный свет, благодаря чему сорняки не получают шанса на прорастание. При этом ткани не мешают поливу — вода свободно проходит сквозь материал, а сама почва остаётся влажной намного дольше. А ещё ткань помогает быстрее прогреваться грунту весной и дольше сохранять тепло в прохладные дни, что особенно важно для роста и развития ягодных кустов.

Тканая и нетканая ткань — в чём разница

Долговечность и прочность

  • Тканая ткань выполнена из переплетённых пластиковых нитей. Она плотная, прочная и жёсткая на ощупь. Такой материал выдерживает интенсивную эксплуатацию — хождение по грядкам, частые прополки, сбор урожая и даже перемещения тяжёлых садовых тележек. Срок службы — до 10 лет.

  • Нетканый материал более мягкий и лёгкий. Его структура напоминает плотный войлок. Такой материал проще укладывать, он легче поддаётся нарезке и подгонке. Однако срок его службы меньше — обычно 3-5 лет.

Если планируете выращивать клубнику на одном месте долгие годы — однозначно тканая ткань. Если ягодник временный или любите регулярно менять расположение грядок — хватит и нетканого варианта.

Влаго и воздухопроницаемость

Обе ткани хорошо пропускают воду и воздух, что позволяет сохранять почву здоровой. Однако есть нюанс:

  • Нетканый материал быстрее впитывает влагу и лучше удерживает её внутри почвы.

  • Тканая ткань более устойчива к проливным дождям — вода проходит не так быстро, зато испарение влаги с поверхности минимальное.

Простота использования

  • Оба материала легко режутся обычными ножницами.

  • Лучше заранее замерить размеры грядки и купить цельный кусок, чтобы не мучиться с подгонкой.

  • Минус тканой ткани — края со временем начинают распускаться. Эту проблему легко решить, аккуратно опалив кромку зажигалкой или газовой горелкой.

  • Нетканый материал лишён этой проблемы — он не осыпается по краям.

Влияние на температуру почвы

Черная ткань не только блокирует свет для сорняков, но и действует как термос:

  • Весной почва быстрее прогревается, что позволяет ягодам раньше тронуться в рост.

  • В прохладные дни грунт дольше сохраняет тепло.

  • При этом ткань не даёт почве перегреваться летом, так как поверхность остаётся проветриваемой.

Стоимость

  • Нетканый материал дешевле — отличный выбор для тех, кто хочет сэкономить или планирует частые изменения на участке.

  • Тканая ткань обойдётся дороже, но и служить будет в два-три раза дольше.

Разница в цене может быть существенной, особенно если требуется покрыть большие площади. Однако стоит учитывать, что долговечность тканого материала в долгосрочной перспективе оправдывает затраты.

На что обратить внимание при покупке

При выборе ткани стоит учитывать:

  • Плотность материала (чем выше, тем долговечнее).

  • Ширину рулона — чтобы избежать большого количества стыков.

  • Устойчивость к ультрафиолету. Лучше выбирать ткани с УФ-стабилизаторами, чтобы они не разрушались на солнце.

Не стоит экономить на качестве — дешевая ткань быстро рвётся, осыпается и теряет свои свойства.

Выбор между тканой и нетканой тканью зависит прежде всего от ваших целей, бюджета и планов на участок.

Если вы закладываете ягодник на срок 3-5 лет и хотите сэкономить, смело берите нетканый материал. Он лёгкий, удобный в работе, недорогой и прекрасно справляется со своими задачами: удерживает влагу, защищает от сорняков и создаёт благоприятный микроклимат для корней.

А вот если вы планируете создать стационарные грядки, которые прослужат много лет, то лучше сразу вложиться в тканую ткань. Да, она дороже, но зато выдержит любые нагрузки — от хождения по грядкам до перемещения садового инвентаря. Такая ткань устойчива к ультрафиолету, не рвётся от ветра и сохраняет свои свойства даже после нескольких сезонов.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной, землянике мускусной , землянике ананасной.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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