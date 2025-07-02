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Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь

3:38
Садоводство

С первыми тёплыми днями в саду появляются муравьи. Пока температура не поднимается выше 23 градусов, их почти не видно, но потом они стремительно заполняют участок. Не все муравьи вредны — некоторые даже полезны. Но вот гнёзда в цветниках, овощных грядках и теплицах могут превратиться в настоящую проблему.

Кабачки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кабачки

Особенно опасны листогрызущие муравьи, способные уничтожить рассаду и корни, а также огненные муравьи — их болезненные укусы надолго отбивают желание работать в саду.

Зачем муравьи приходят в сад

Для муравьёв сад — это идеальный дом: пища, влага и укромные места для строительства гнёзд. Главное лакомство для них — медвяная роса, которую выделяют тля и другие сосущие вредители. Муравьи не просто питаются этой росой — они разводят тлю, переносят её с растения на растение и оберегают, как домашний скот.

При этом муравьи вредят корням, прокладывая ходы под землёй, а иногда и прогрызают молодые побеги. Особенно страдают нежные саженцы.

Важно: если вы видите несколько черных муравьёв — это не проблема. Бить тревогу стоит, когда появляются целые колонны и муравейники в грядках.

6 натуральных способов избавиться от муравьёв

1. Вода и эфирные масла

Обильно залейте муравейник горячей водой. Для усиления эффекта добавьте несколько капель эфирного масла — мяты или цитрусовых. Лучшее время для обработки — утро, когда муравьи ближе к поверхности. Этот способ помогает уничтожить часть рабочих и матку.

2. Бура + сахар

Приманка, которая работает безотказно:

  • Смешайте 2 ч. л. буры с 2 ст. л. сахара и стаканом тёплой воды — получится жидкая ловушка.

  • Для сухой приманки используйте смесь сахара и буры в пропорции 3:1, добавьте немного воды до состояния пасты.

Разложите приманки возле гнёзд и на муравьиных тропах. Муравьи унесут её в гнездо, и вся колония погибнет.

3. Диатомит (кизельгур)

Это природный порошок из остатков морских организмов. Для муравьёв он смертелен — острые частицы повреждают их панцирь. Рассыпьте порошок вокруг растений, по дорожкам и у муравейников. Абсолютно безопасно для людей и животных.

4. Уксус

Смешайте уксус и воду 1:1, залейте в распылитель и обработайте муравейники и муравьиные тропы. Уксус сбивает феромонные следы, по которым муравьи ориентируются. Но не злоупотребляйте — избыток уксуса меняет кислотность почвы.

5. Корица

Муравьи терпеть не могут запах корицы. Просто рассыпьте её вокруг грядок, теплицы и муравейников. Этот способ работает как барьер — муравьи уходят искать другое место.

6. Кофейная гуща

Свежая кофейная гуща — временный, но действенный барьер. Муравьи избегают её из-за резкого запаха и текстуры. А заодно вы удобряете почву азотом, фосфором и калием.

Не обязательно травить муравьёв агрессивной химией. Натуральные способы не только эффективны, но и безопасны для растений, почвы и полезных насекомых. А если комбинировать несколько методов — результат будет гарантирован.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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