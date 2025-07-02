Сломается, завянет и не даст плодов — если забыть про это, когда перец достигает полуметра

Когда кусты перца вырастают до 50-60 см, начинается самый важный период их жизни. Именно в этот момент формируется будущий урожай. Ошибка на этом этапе — и можно забыть о крепких растениях и красивых, ровных плодах.
Перец активно наращивает массу: появляются новые ветви, листья, завязываются первые плоды. Но у такого роста есть обратная сторона — растению требуется гораздо больше питательных веществ и воды.
Если не поддержать кусты сейчас, вас ждут неприятные последствия:
слабое развитие,
хрупкие ветки, которые ломаются под тяжестью плодов,
плохое восстановление после стресса,
скудное плодоношение.
В этом периоде перец нуждается в полноценном питании, где есть всё и сразу:
Азот (N) — отвечает за рост зелёной массы. Но перебор приведёт к тому, что куст пойдёт в ботву в ущерб плодам.
Фосфор (P) — усиливает корневую систему и стимулирует цветение.
Калий (K) — напрямую влияет на завязывание и налив плодов.
Бор и цинк — улучшают цветение и опыление.
Кальций — защищает от вершинной гнили.
Магний и микроэлементы — поддерживают общий метаболизм растения.
Идеально подходят комплексные удобрения с формулой 20-20-20 или 12-12-36, плюс добавки кальция и магния.
Перец на высоте 50-60 см становится уязвимым. Без поддержки кусты начинают ломаться под весом плодов или от ветра.
Существуют два вида подвязки:
Вертикальная — подходит для высоких сортов и тепличных условий. Используются палки, шпагат или опоры.
Горизонтальная — чаще применяется в открытом грунте. Вокруг группы растений натягивают сетки или верёвки.
Первую подвязку делают при высоте растения 40-50 см. По мере роста добавляют новые опоры. Важно — не перетягивайте стебель! Узлы должны быть мягкими и эластичными.
Чтобы перец чувствовал себя комфортно и давал отличный урожай, соблюдайте ещё несколько правил:
Полив регулярный, но без застоя воды. Избыток влаги в корнях приводит к болезням.
Следите за вредителями: трипсы, тля и мучнистая роса особенно активны в жару.
Удаляйте нижние листья, касающиеся земли — это снижает риск заражения грибком и бактериями с почвы.
Проводите профилактические осмотры растений хотя бы раз в неделю.
Сейчас перец формирует основной каркас и закладывает будущий урожай. Если упустить момент, восстановить растение позже уже не получится. Правильное питание, подвязка и уход в июле — это залог того, что ваш перец будет радовать крупными, сочными и ровными плодами до конца сезона.
Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.
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