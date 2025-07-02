Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смерть за пять минут: где нельзя оставлять собаку даже на пару секунд в жару
Капсула времени возрастом 100 миллионов лет раскрыла, кто на самом деле правил морями при динозаврах
Сломайте систему: как спонтанный отпуск спасут ваши нервы и кошелёк
Этот популярный чай из 90-х оказался вреднее газировки: почему он опасен для сердца и обмена веществ
Тревожный сигнал из Лондона: готовьте дом к неожиданному
Один ответ — и вас записали в доходные: как не показать себя слишком удобным
Кукольный взгляд без стрелок: почему все клеят колючки под глаза этим летом
Жара не пройдет! 5 гениальных способов охладить дом как в Канаде – кондиционер отдыхает
Усталость, которую не лечит даже отпуск: проверьте, не в этом ли корень вашей проблемы

Не боятся ни жары, ни засухи: эти растения превращают сухую землю в цветущий рай

3:00
Садоводство

Лето становится всё жарче, и это уже не прогноз, а реальность. Но это не повод отказываться от красивого сада! Существует целый список растений, которые не просто переносят засуху, а чувствуют себя в ней великолепно — и при этом цветут так, что глаз не оторвать.

Садовод
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Садовод

Какие растения не боятся засухи

Если хочется забыть о ежедневных поливах, присмотритесь к этим неприхотливым видам:

  • Вербена (Verbena bonariensis)

  • Пушистый тысячелистник (Stachys byzantina)

  • Голубой шалфей (Perovskia abrotanoides)

  • Кореопсис

  • Фиолетовая эхинацея (Echinacea)

  • Коровяк (Verbascum)

  • Шалфей (Salvia)

  • Анафалис (Anaphalis)

Эти растения не только украсят ваш участок, но и выдержат длительную жару без лишнего внимания.

Почему они так легко переносят жару

Засухоустойчивые растения обладают природными механизмами защиты:

  • Мелкие листья уменьшают испарение влаги (как у вербены).

  • Пушистый налёт на листьях удерживает влагу (пример — тысячелистник).

  • Серебристые или серые листья отражают солнечные лучи и меньше нагреваются (у перовскии).

  • Жёсткие листья с плотными стенками клеток дополнительно защищают от высыхания.

  • Суккулентные ткани накапливают воду (как у молочая).

  • Глубокие корни позволяют добывать воду из нижних слоёв почвы.

Лучшие многолетники для сухого сада

Сухой климат — не повод отказываться от красивых клумб. Эти многолетники отлично чувствуют себя без регулярного полива:

  • Эхинацея, перовския, вербаскум, кореопсис.

  • Ирис бородатый (Iris barbata), шалфей, мак — цветут обильно, не требуя влаги.

  • Камнеломка, седум, колокольчик — идеальны для каменистых садов и подпорных стен.

Большинство этих растений отлично приживаются на бедных, каменистых почвах, где вода задерживается ненадолго.

Какие горшечные растения не боятся жары

Даже для балконов и террас есть устойчивые к жаре любимцы:

  • Герань (в том числе ампельная) — родом из Южной Африки, прекрасно адаптирована к засухе.

  • Газания, санвиталия, диморфотека, доротеантус, портулак — все эти растения прекрасно себя чувствуют при минимальном поливе.

  • В крупных кадках легко выживают гранат (Punica), кассия, эритрина и цитисус.

Красивый сад без лишних хлопот — это реально

Правильно подобрав засухоустойчивые растения, вы создадите цветущий уголок, который не потребует от вас ежедневных усилий. Хотите стильный средиземноморский ландшафт, солнечную степь или зелёный балкон? Всё это возможно — даже в самые жаркие дни.

Такой сад не только экономит воду, но и становится вашим союзником в борьбе с капризами климата.

Уточнения

Грунт — любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Домашние животные
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки Аудио 
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Красота и стиль
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба Аудио 
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Домашние животные
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Последние материалы
Сломайте систему: как спонтанный отпуск спасут ваши нервы и кошелёк
Этот популярный чай из 90-х оказался вреднее газировки: почему он опасен для сердца и обмена веществ
Тревожный сигнал из Лондона: готовьте дом к неожиданному
Один ответ — и вас записали в доходные: как не показать себя слишком удобным
Кукольный взгляд без стрелок: почему все клеят колючки под глаза этим летом
Жара не пройдет! 5 гениальных способов охладить дом как в Канаде – кондиционер отдыхает
Усталость, которую не лечит даже отпуск: проверьте, не в этом ли корень вашей проблемы
Души не чает: Вадим Демчог заплатил 2 млн рублей, чтобы спасти сына от 10 лет колонии
Забудьте про SPA: Тоскана, которую вы искали, но не находили в глянце
Чеснок сгорит, сгниёт или засохнет — если забудете про эти 7 правил при выкопке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.