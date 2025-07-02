Не боятся ни жары, ни засухи: эти растения превращают сухую землю в цветущий рай

3:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лето становится всё жарче, и это уже не прогноз, а реальность. Но это не повод отказываться от красивого сада! Существует целый список растений, которые не просто переносят засуху, а чувствуют себя в ней великолепно — и при этом цветут так, что глаз не оторвать.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Садовод

Какие растения не боятся засухи

Если хочется забыть о ежедневных поливах, присмотритесь к этим неприхотливым видам:

Вербена (Verbena bonariensis)

Пушистый тысячелистник (Stachys byzantina)

Голубой шалфей (Perovskia abrotanoides)

Кореопсис

Фиолетовая эхинацея (Echinacea)

Коровяк (Verbascum)

Шалфей (Salvia)

Анафалис (Anaphalis)

Эти растения не только украсят ваш участок, но и выдержат длительную жару без лишнего внимания.

Почему они так легко переносят жару

Засухоустойчивые растения обладают природными механизмами защиты:

Мелкие листья уменьшают испарение влаги (как у вербены).

Пушистый налёт на листьях удерживает влагу (пример — тысячелистник).

Серебристые или серые листья отражают солнечные лучи и меньше нагреваются (у перовскии).

Жёсткие листья с плотными стенками клеток дополнительно защищают от высыхания.

Суккулентные ткани накапливают воду (как у молочая).

Глубокие корни позволяют добывать воду из нижних слоёв почвы.

Лучшие многолетники для сухого сада

Сухой климат — не повод отказываться от красивых клумб. Эти многолетники отлично чувствуют себя без регулярного полива:

Эхинацея, перовския, вербаскум, кореопсис.

Ирис бородатый (Iris barbata), шалфей, мак — цветут обильно, не требуя влаги.

Камнеломка, седум, колокольчик — идеальны для каменистых садов и подпорных стен.

Большинство этих растений отлично приживаются на бедных, каменистых почвах, где вода задерживается ненадолго.

Какие горшечные растения не боятся жары

Даже для балконов и террас есть устойчивые к жаре любимцы:

Герань (в том числе ампельная) — родом из Южной Африки, прекрасно адаптирована к засухе.

Газания, санвиталия, диморфотека, доротеантус, портулак — все эти растения прекрасно себя чувствуют при минимальном поливе.

В крупных кадках легко выживают гранат (Punica), кассия, эритрина и цитисус.

Красивый сад без лишних хлопот — это реально

Правильно подобрав засухоустойчивые растения, вы создадите цветущий уголок, который не потребует от вас ежедневных усилий. Хотите стильный средиземноморский ландшафт, солнечную степь или зелёный балкон? Всё это возможно — даже в самые жаркие дни.

Такой сад не только экономит воду, но и становится вашим союзником в борьбе с капризами климата.

Уточнения

Грунт — любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

