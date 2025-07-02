Чеснок сгорит, сгниёт или засохнет — если забудете про эти 7 правил при выкопке

Вырастить хороший чеснок — это только половина дела. Главная опасность поджидает именно во время уборки. Любая ошибка в этот момент способна не просто снизить урожай, но и полностью его испортить. Узнайте, чего категорически нельзя делать при сборе, сушке и хранении чеснока.
Поливать чеснок нужно прекратить минимум за две недели до уборки. Если этого не сделать, избыточная влага приведёт к гниению и испортит лёжкость урожая.
Не спешите избавляться от листьев. Даже после выкапывания они продолжают отдавать головке питательные вещества. Раннее удаление зелени снижает качество урожая.
Стаскивать чеснок из земли, потянув за ботву, — прямой путь к повреждению головок. Любые трещины и надрывы снижают срок хранения и повышают риск гниения.
Недосушенный чеснок быстро загнивает. Лучше пересушить, чем допустить излишнюю влажность. Правильная сушка — ключ к долгому хранению.
Слишком ранняя или запоздалая уборка одинаково вредна. Выкапывайте чеснок тогда, когда нижние листья начали желтеть, но ещё не высохли полностью.
Работать по сырой земле — грубая ошибка. Мокрая почва прилипает к головкам, повышая риск появления плесени и гнили. Дождитесь полного подсыхания земли.
Никогда не мойте чеснок после сбора. Струя воды повреждает защитные чешуйки, а это сильно ухудшает сохранность урожая.
Сроки сбора зависят от вида:
Озимый чеснок собирают в середине — конце лета, когда нижние листья пожелтели.
Яровой чеснок — в конце лета или начале осени.
После выкопки:
Аккуратно стряхните землю.
Разложите чеснок под навесом или в хорошо проветриваемом месте на 10-15 дней.
После сушки обрежьте стебли и корни.
Аккуратно снимите верхние загрязнённые чешуйки, не повредив головку.
Оставьте ещё на пару дней досушиться.
Храните в коробках, бумажных пакетах или свяжите в косы.
Правильная уборка — залог того, что чеснок останется крепким, сочным и ароматным до следующего сезона.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение.
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