Чеснок сгорит, сгниёт или засохнет — если забудете про эти 7 правил при выкопке

Вырастить хороший чеснок — это только половина дела. Главная опасность поджидает именно во время уборки. Любая ошибка в этот момент способна не просто снизить урожай, но и полностью его испортить. Узнайте, чего категорически нельзя делать при сборе, сушке и хранении чеснока.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чеснок

7 ошибок, которые совершают почти все

1. Слишком поздно прекратили полив

Поливать чеснок нужно прекратить минимум за две недели до уборки. Если этого не сделать, избыточная влага приведёт к гниению и испортит лёжкость урожая.

2. Срезали ботву сразу после выкопки

Не спешите избавляться от листьев. Даже после выкапывания они продолжают отдавать головке питательные вещества. Раннее удаление зелени снижает качество урожая.

3. Вытаскиваете чеснок за ботву

Стаскивать чеснок из земли, потянув за ботву, — прямой путь к повреждению головок. Любые трещины и надрывы снижают срок хранения и повышают риск гниения.

4. Плохо просушили

Недосушенный чеснок быстро загнивает. Лучше пересушить, чем допустить излишнюю влажность. Правильная сушка — ключ к долгому хранению.

5. Неправильно выбрали время уборки

Слишком ранняя или запоздалая уборка одинаково вредна. Выкапывайте чеснок тогда, когда нижние листья начали желтеть, но ещё не высохли полностью.

6. Выкопали после дождя

Работать по сырой земле — грубая ошибка. Мокрая почва прилипает к головкам, повышая риск появления плесени и гнили. Дождитесь полного подсыхания земли.

7. Помыли водой

Никогда не мойте чеснок после сбора. Струя воды повреждает защитные чешуйки, а это сильно ухудшает сохранность урожая.

Как правильно подготовить чеснок к хранению

Сроки сбора зависят от вида:

Озимый чеснок собирают в середине — конце лета, когда нижние листья пожелтели.

Яровой чеснок — в конце лета или начале осени.

После выкопки:

Аккуратно стряхните землю.

Разложите чеснок под навесом или в хорошо проветриваемом месте на 10-15 дней.

После сушки обрежьте стебли и корни.

Аккуратно снимите верхние загрязнённые чешуйки, не повредив головку.

Оставьте ещё на пару дней досушиться.

Храните в коробках, бумажных пакетах или свяжите в косы.

Правильная уборка — залог того, что чеснок останется крепким, сочным и ароматным до следующего сезона.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение.

