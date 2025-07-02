Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кукольный взгляд без стрелок: почему все клеят колючки под глаза этим летом
Жара не пройдет! 5 гениальных способов охладить дом как в Канаде – кондиционер отдыхает
Усталость, которую не лечит даже отпуск: проверьте, не в этом ли корень вашей проблемы
Души не чает: Вадим Демчог заплатил 2 млн рублей, чтобы спасти сына от 10 лет колонии
Забудьте про SPA: Тоскана, которую вы искали, но не находили в глянце
Из ледяного ада всплыл чёрный айсберг: Земля открыла портал в прошлое — и люди к этому не готовы
Домашняя черепаха требует большего, чем кажется — вот что важно знать заранее
Ограничены в правах в странах ЕС: как кризис ударил по румынским трудовым мигрантам
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями

Чеснок сгорит, сгниёт или засохнет — если забудете про эти 7 правил при выкопке

Садоводство

Вырастить хороший чеснок — это только половина дела. Главная опасность поджидает именно во время уборки. Любая ошибка в этот момент способна не просто снизить урожай, но и полностью его испортить. Узнайте, чего категорически нельзя делать при сборе, сушке и хранении чеснока.

Чеснок
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

7 ошибок, которые совершают почти все

1. Слишком поздно прекратили полив

Поливать чеснок нужно прекратить минимум за две недели до уборки. Если этого не сделать, избыточная влага приведёт к гниению и испортит лёжкость урожая.

2. Срезали ботву сразу после выкопки

Не спешите избавляться от листьев. Даже после выкапывания они продолжают отдавать головке питательные вещества. Раннее удаление зелени снижает качество урожая.

3. Вытаскиваете чеснок за ботву

Стаскивать чеснок из земли, потянув за ботву, — прямой путь к повреждению головок. Любые трещины и надрывы снижают срок хранения и повышают риск гниения.

4. Плохо просушили

Недосушенный чеснок быстро загнивает. Лучше пересушить, чем допустить излишнюю влажность. Правильная сушка — ключ к долгому хранению.

5. Неправильно выбрали время уборки

Слишком ранняя или запоздалая уборка одинаково вредна. Выкапывайте чеснок тогда, когда нижние листья начали желтеть, но ещё не высохли полностью.

6. Выкопали после дождя

Работать по сырой земле — грубая ошибка. Мокрая почва прилипает к головкам, повышая риск появления плесени и гнили. Дождитесь полного подсыхания земли.

7. Помыли водой

Никогда не мойте чеснок после сбора. Струя воды повреждает защитные чешуйки, а это сильно ухудшает сохранность урожая.

Как правильно подготовить чеснок к хранению

Сроки сбора зависят от вида:

  • Озимый чеснок собирают в середине — конце лета, когда нижние листья пожелтели.

  • Яровой чеснок — в конце лета или начале осени.

После выкопки:

  • Аккуратно стряхните землю.

  • Разложите чеснок под навесом или в хорошо проветриваемом месте на 10-15 дней.

  • После сушки обрежьте стебли и корни.

  • Аккуратно снимите верхние загрязнённые чешуйки, не повредив головку.

  • Оставьте ещё на пару дней досушиться.

  • Храните в коробках, бумажных пакетах или свяжите в косы.

Правильная уборка — залог того, что чеснок останется крепким, сочным и ароматным до следующего сезона.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине
Азербайджан
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Аудио 
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Еда и рецепты
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды Аудио 
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Домашние животные
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Последние материалы
Жара не пройдет! 5 гениальных способов охладить дом как в Канаде – кондиционер отдыхает
Усталость, которую не лечит даже отпуск: проверьте, не в этом ли корень вашей проблемы
Души не чает: Вадим Демчог заплатил 2 млн рублей, чтобы спасти сына от 10 лет колонии
Забудьте про SPA: Тоскана, которую вы искали, но не находили в глянце
Чеснок сгорит, сгниёт или засохнет — если забудете про эти 7 правил при выкопке
Из ледяного ада всплыл чёрный айсберг: Земля открыла портал в прошлое — и люди к этому не готовы
Домашняя черепаха требует большего, чем кажется — вот что важно знать заранее
Ограничены в правах в странах ЕС: как кризис ударил по румынским трудовым мигрантам
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Необычного вкуса вареники: как удивить семью новым рецептом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.