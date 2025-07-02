Огурцы до октября — это не мечта: простые подкормки превращают грядку в фабрику урожая

Мечтаете собирать огурцы до самой осени? Это не миф, а реальность — если правильно ухаживать за растениями. Секрет кроется не только в поливе и солнце. Настоящее чудо творит питание — особенно в июле, когда огурцы нуждаются в максимальной поддержке.
Чтобы продлить период плодоношения, достаточно использовать несколько натуральных подкормок. Эти методы проверены не одним поколением огородников и работают безотказно.
Огурцы обожают органику. Самый эффективный вариант — настой коровяка. Готовить его просто:
Смешайте коровяк с водой в пропорции 1:1 или 1:4.
Оставьте на неделю для брожения.
Перед поливом добавьте в каждый литр настоя чайную ложку борной кислоты.
Отлично стимулирует рост раствор мочевины: 1 столовая ложка на 10 литров воды. Если под рукой нет мочевины — замените её золой. Эффект будет не хуже.
Огурцы любят и дрожжевую подкормку. Растворите 100 граммов дрожжей в 10 литрах тёплой воды и поливайте грядки. Этот способ отлично поддерживает здоровье растений и увеличивает урожай.
Подкормки — лишь половина успеха. Чтобы огурцы плодоносили до октября, важно соблюдать и другие правила ухода.
Мульчирование. Слой соломы, сена или компоста удерживает влагу и улучшает структуру почвы.
Регулярная прополка. Сорняки вытягивают влагу и питательные вещества, мешая развитию огурцов.
Удаление увядших листьев и пустых завязей. Это стимулирует появление новых плодов.
Правильный полив. Поливайте утром или вечером, стараясь не смачивать листья — так вы защитите растения от грибка.
Разреженность посадок. Огурцы любят воздух. Слишком густые посадки снижают урожай.
Комбинируя натуральные подкормки с грамотным уходом, вы легко продлите сезон огурцов до октября. Плоды будут не только сочными и вкусными, но и значительно крупнее обычных.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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