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Огурцы до октября — это не мечта: простые подкормки превращают грядку в фабрику урожая

2:25
Садоводство

Мечтаете собирать огурцы до самой осени? Это не миф, а реальность — если правильно ухаживать за растениями. Секрет кроется не только в поливе и солнце. Настоящее чудо творит питание — особенно в июле, когда огурцы нуждаются в максимальной поддержке.

Огурец
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огурец

Проверенные рецепты для щедрого урожая

Чтобы продлить период плодоношения, достаточно использовать несколько натуральных подкормок. Эти методы проверены не одним поколением огородников и работают безотказно.

Настой коровяка

Огурцы обожают органику. Самый эффективный вариант — настой коровяка. Готовить его просто:

  • Смешайте коровяк с водой в пропорции 1:1 или 1:4.

  • Оставьте на неделю для брожения.

  • Перед поливом добавьте в каждый литр настоя чайную ложку борной кислоты.

Мочевина или зола

Отлично стимулирует рост раствор мочевины: 1 столовая ложка на 10 литров воды. Если под рукой нет мочевины — замените её золой. Эффект будет не хуже.

Дрожжи

Огурцы любят и дрожжевую подкормку. Растворите 100 граммов дрожжей в 10 литрах тёплой воды и поливайте грядки. Этот способ отлично поддерживает здоровье растений и увеличивает урожай.

Без правильного ухода — никакого чуда

Подкормки — лишь половина успеха. Чтобы огурцы плодоносили до октября, важно соблюдать и другие правила ухода.

  • Мульчирование. Слой соломы, сена или компоста удерживает влагу и улучшает структуру почвы.

  • Регулярная прополка. Сорняки вытягивают влагу и питательные вещества, мешая развитию огурцов.

  • Удаление увядших листьев и пустых завязей. Это стимулирует появление новых плодов.

  • Правильный полив. Поливайте утром или вечером, стараясь не смачивать листья — так вы защитите растения от грибка.

  • Разреженность посадок. Огурцы любят воздух. Слишком густые посадки снижают урожай.

Секрет долгого урожая

Комбинируя натуральные подкормки с грамотным уходом, вы легко продлите сезон огурцов до октября. Плоды будут не только сочными и вкусными, но и значительно крупнее обычных.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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