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Трещины на перцах: почему они появляются и как с этим борьбу вести

3:43
Садоводство » Овощи

Выращивание перцев — это увлекательный и зачастую приятный процесс, но иногда садоводы сталкиваются с проблемой появления трещин на плодах. Это явление не только ухудшает внешний вид перцев, но и может повлиять на их вкус и долговечность. 

Сладкий перец
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сладкий перец

Причины появления трещин на перцах

  1. Неправильный полив: одной из главных причин трещин на плодах перцев является резкое изменение условий полива. Если растение получает недостаток влаги, а затем резко поливается, оно начинает активно усваивать воду, что может привести к резкому увеличению объема плода и, как следствие, к трещинам.
  2. Неправильное удобрение: чрезмерное количество азотных удобрений может способствовать быстрому росту плодов, что также повышает риск появления трещин. Высокое содержание азота стимулирует активный рост тканей, но плоды не всегда успевают окрепнуть.
  3. Температурные колебания: перцы чувствительны к изменениям температуры. Резкие колебания температуры (например, понижение температуры ночью после жаркого дня) могут стать причиной стресса для растения и, как следствие, вызвать трещины на плодах.
  4. Состояние почвы: плохое дренирование или недостаток питательных веществ могут вызвать корневое стрессовое состояние. Это приводит к тому, что растение не может обеспечить равномерное питание и влагу для плодов, что и вызывает трещины.
  5. Сорта и условия выращивания: некоторые сорта перцев более предрасположены к образованию трещин, чем другие. Кроме того, неправильно выбранные условия выращивания (например, слишком высокая плотность посадки или недостаточное освещение) также могут способствовать проблеме.

Как можно исправить ситуацию?

  1. Регулярный и аккуратный полив: не допускайте резких изменений в режиме полива. Поливайте растения регулярно, поддерживая одинаковый уровень влажности почвы. Убедитесь, что земля не пересыхает, но и не становится слишком сырой.
  2. Сбалансированное удобрение: используйте комплексные удобрения, содержащие равные доли основных элементов (азот, фосфор и калий). Обратите внимание на содержание микроэлементов, которые также способствуют здоровью растения. Не злоупотребляйте азотными удобрениями, особенно в период формирования плодов.
  3. Контроль температуры: убедитесь, что растения защищены от резких колебаний температуры. Если вы выращиваете перцы в теплице, следите за условиями микроклимата и корректируйте их по необходимости.
  4. Оптимальные условия почвы: убедитесь, что почва хорошо дренирована и обогащена органическими веществами. Это способствует хорошему корневому развитию и равномерному питанию растений.
  5. Отбор сортов: если вы замечаете, что определенные сорта перцев часто подвержены образованию трещин, попробуйте выбрать более устойчивые к заболеваниям и стрессам виды. Ознакомьтесь с характеристиками каждого сорта перед посадкой.
  6. Профилактика: регулярно осматривайте растения на наличие заболеваний и вредителей. Стресс-стрелки, вызванные болезнью или насекомыми, могут также привести к трещинам на плодах.

Появление трещин на перцах — это распространенная проблема, но ее можно предотвратить или устранить, следуя простым рекомендациям. Регулярный и оптимальный уход за растениями, правильное удобрение и контроль условий выращивания помогут вам получить здоровые и красивые плоды. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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