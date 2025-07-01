Сладкий горох: как вырастить уникальный овощ в своём огороде

3:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Сладкий горох — это не только один из самых вкусных овощей, но и привлекательное растение, которое может украсить ваш огород. Его сочные стручки не только радуют глаз, но и обладают множеством полезных свойств. Если вы хотите попробовать вырастить сладкий горох сами, это руководство поможет вам сделать это с легкостью.

Фото: commons.wikimedia.org by Chmee2, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Лист гороха

Выбор места и грунта

Сладкий горох предпочитает солнечные участки с хорошо дренированной, легкой почвой, богатой органическими веществами. Перед посадкой желательно подготовить грунт, добавив компост или перепревший навоз. Оптимальный уровень pH для гороха составляет 6,0-7,0. Если ваша почва кислая, стоит добавить известь для ее нейтрализации.

Подготовка семян

Семена сладкого гороха требуют предварительной подготовки. Лучше всего использовать свежие семена, так как они быстрее прорастают. Чтобы улучшить схожесть, перед посадкой можно замочить семена в теплой воде на 8-12 часов. Это помогает ускорить прорастание и способствует лучшему развитию корневой системы.

Определение срока посадки

Сладкий горох — это холодостойкая культура, которую можно высаживать ранней весной, как только почва оттает и станет достаточно теплой (примерно 5-10 °C). В зависимости от региона, это может быть конец марта — начало апреля. Также возможно повторное подсеивание в летние месяцы для позднего сбора.

Посадка семян

Сажайте семена на глубину 2-5 см с расстоянием между растениями около 5-10 см, в рядах — 30-50 см. Если вы планируете высаживать их вдоль шпалеры или решетки, таким образом, можно создать вертикальный сад, что облегчает уход и сбор урожая. В случае посадки на больших площадях, следите за тем, чтобы растения не загущались.

Уход за растениями

Сладкий горох требует регулярного полива, особенно в период цветения и формирования стручков. Поливайте растения утром или вечером, чтобы избежать испарения влаги. Убедитесь, что почва не пересыхает, но и не становится слишком сырою, чтобы избежать загнивания корней.

Также важно удалить сорняки, которые могут конкурировать с горохом за питательные вещества и влагу. Если вы используете мульчу, она поможет сократить рост сорняков и сохранить влажность почвы.

Опора для растений

Сладкий горох — это вьющиеся растения, поэтому им нужна опора. Установите шпалеры, решетки или сетки вдоль рядов, чтобы горох смог удобно виться. Это не только упростит уход за растениями, но и обеспечит лучшее освещение и воздухопроницаемость, что способствует здоровью и устойчивости к заболеваниям.

Сбор урожая

Собирайте сладкий горох, когда стручки становятся зелеными, но еще не полностью созревшими — это обычно происходит через 60-70 дней после посадки. Лучше делать это утром, когда стручки максимально сочные. Регулярный сбор стимулирует новые цветы и стручки, что гарантирует более продолжительный урожай.