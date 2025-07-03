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Как подготовить баклажаны к сбору: три главных секрета для сочных плодов

Как прищипка побегов поможет баклажанам налиться соком
1:38
Садоводство

Если хотите к августу собрать не просто баклажаны, а настоящие "синенькие" — тяжёлые, мясистые, блестящие — не откладывайте уход на потом. Июль — время, когда завязи превращаются в плоды, и любая ошибка сейчас обернётся жёсткой, пустой или мелкой мякотью.

Баклажаны
Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Баклажаны

Что мешает наливу

На удивление, главный враг — перегрузка куста. Баклажан может выглядеть мощным, но его ресурсы ограничены. Он не в состоянии выкормить десяток плодов сразу, особенно в жару.

Секрет сочности — в прореживании

Да, звучит сурово, но без этого не обойтись. Нужно удалить лишние завязи и цветки. Оставьте только 5-7 сильных, сформированных завязей — как правило, на нижних и средних ярусах. Остальное — без сожалений отщипывайте или срезайте.

Особенно важно после 15-20 июля в средней полосе — всё, что зацветёт позже, вызреть уже не успеет, но потратит соки растения.

Что ещё нужно

Остановите рост в высоту — прищипните верхушки побегов. После этого все питательные силы пойдут на налив оставшихся плодов.

И, конечно, полив. В жару поливайте 1-2 раза в неделю, обязательно тёплой водой, глубоко, под корень.

Результат

Уже через несколько дней плоды начнут наливаться прямо на глазах. К уборке вы получите настоящие баклажанные мечты — гладкие, тяжёлые, с плотной, сочной мякотью. Попробуйте — и убедитесь сами!

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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