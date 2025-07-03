Если хотите к августу собрать не просто баклажаны, а настоящие "синенькие" — тяжёлые, мясистые, блестящие — не откладывайте уход на потом. Июль — время, когда завязи превращаются в плоды, и любая ошибка сейчас обернётся жёсткой, пустой или мелкой мякотью.
На удивление, главный враг — перегрузка куста. Баклажан может выглядеть мощным, но его ресурсы ограничены. Он не в состоянии выкормить десяток плодов сразу, особенно в жару.
Да, звучит сурово, но без этого не обойтись. Нужно удалить лишние завязи и цветки. Оставьте только 5-7 сильных, сформированных завязей — как правило, на нижних и средних ярусах. Остальное — без сожалений отщипывайте или срезайте.
Особенно важно после 15-20 июля в средней полосе — всё, что зацветёт позже, вызреть уже не успеет, но потратит соки растения.
Остановите рост в высоту — прищипните верхушки побегов. После этого все питательные силы пойдут на налив оставшихся плодов.
И, конечно, полив. В жару поливайте 1-2 раза в неделю, обязательно тёплой водой, глубоко, под корень.
Уже через несколько дней плоды начнут наливаться прямо на глазах. К уборке вы получите настоящие баклажанные мечты — гладкие, тяжёлые, с плотной, сочной мякотью. Попробуйте — и убедитесь сами!
Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение.
В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери.