Запускаем рост капусты: как просто приготовить домашнюю подкормку — эффект гарантирован

Как правильно подкармливать капусту: секреты из старинных рецептов

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Середина лета, у соседей — тугие кочаны, а ваша капуста хоть и зелёная, но ни о чём не думает, кроме листвы? Не спешите винить сорт или вредителей: скорее всего, растению просто не хватает "пинка" на старте формирования вилка.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Капуста

В этот момент особенно важно, чтобы питание было сбалансированным. И не нужно тратить деньги на дорогие удобрения — мощную подкормку можно приготовить прямо на кухне!

Что понадобится:

Черствый ржаной или пшенично-ржаной хлеб

Пекарские дрожжи — 100 г сырых или 11 г сухих

Почему это работает

Хлеб — источник микроэлементов, дрожжи — активатор. Попадая в почву, они запускают бурную работу полезных бактерий, а те в свою очередь делают калий и фосфор доступными для растения. Это и даёт тот самый импульс, которого не хватало для завязывания кочана.

Как приготовить:

Заполните ведро (10 л) хлебом на треть Добавьте дрожжи Залейте тёплой водой (не кипятком!) Оставьте на 2-3 дня бродить в тепле Процедите и разведите 1:5 (1 л настоя на 5 л воды)

Когда применять

Как только заметите, что капуста "застыла" в росте.

Выберите пасмурный день или вечер. Пролейте грядку водой, а затем внесите 0,5-1 л настоя под корень.

Обычно одной такой подкормки в июле достаточно, чтобы капуста пошла в рост. Уже через неделю вы увидите, как середина розетки уплотняется — это значит, кочан начал формироваться!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

