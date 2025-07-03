Запускаем рост капусты: как просто приготовить домашнюю подкормку — эффект гарантирован

Середина лета, у соседей — тугие кочаны, а ваша капуста хоть и зелёная, но ни о чём не думает, кроме листвы? Не спешите винить сорт или вредителей: скорее всего, растению просто не хватает "пинка" на старте формирования вилка.
В этот момент особенно важно, чтобы питание было сбалансированным. И не нужно тратить деньги на дорогие удобрения — мощную подкормку можно приготовить прямо на кухне!
Черствый ржаной или пшенично-ржаной хлеб
Пекарские дрожжи — 100 г сырых или 11 г сухих
Хлеб — источник микроэлементов, дрожжи — активатор. Попадая в почву, они запускают бурную работу полезных бактерий, а те в свою очередь делают калий и фосфор доступными для растения. Это и даёт тот самый импульс, которого не хватало для завязывания кочана.
Заполните ведро (10 л) хлебом на треть
Добавьте дрожжи
Залейте тёплой водой (не кипятком!)
Оставьте на 2-3 дня бродить в тепле
Процедите и разведите 1:5 (1 л настоя на 5 л воды)
Как только заметите, что капуста "застыла" в росте.
Выберите пасмурный день или вечер. Пролейте грядку водой, а затем внесите 0,5-1 л настоя под корень.
Обычно одной такой подкормки в июле достаточно, чтобы капуста пошла в рост. Уже через неделю вы увидите, как середина розетки уплотняется — это значит, кочан начал формироваться!
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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