Пышное цветение пионов — это не только награда за уход, но и результат работы, которую мы начинаем сразу после цветения. Именно в этот момент закладываются будущие цветочные почки — те самые, что весной порадуют объёмом и размером.
Пропустили подкормку? Готовьтесь к скромным и редким бутонам в следующем году.
Азот — под запретом. Он спровоцирует рост лишней зелени, ослабит куст и нарушит закладку почек.
1. Фосфоритная мука
Рассыпьте 100-150 г по влажной почве вокруг куста (20-30 см от центра) и аккуратно заделайте граблями. Это удобрение работает медленно, но долго.
2. Калимагнезия
После фосфоритки разведите 15-20 г в 10 литрах воды и пролейте землю по периметру кроны — именно там у пиона активные корни.
3. Осенние удобрения
Готовые смеси с минимальным азотом, повышенным фосфором и калием. Ищите маркировку "Осень” и следуйте дозировке на упаковке.
Перед подкормкой полейте землю, если она сухая.
Удобрения распределяйте по кругу, отступив от центра куста.
После — замульчируйте почву компостом (2-3 см): это и защита, и лёгкая органическая добавка.
Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).
В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери.