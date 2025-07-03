Топ-3 удобрения для пионов: как избежать скромного цветения в следующем году

Как вернуть пиону силу: подкормка, которая изменит всё

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пышное цветение пионов — это не только награда за уход, но и результат работы, которую мы начинаем сразу после цветения. Именно в этот момент закладываются будущие цветочные почки — те самые, что весной порадуют объёмом и размером.

Фото: Own work by Araz Shikhaliev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пионы

Пропустили подкормку? Готовьтесь к скромным и редким бутонам в следующем году.

Что важно знать

Азот — под запретом. Он спровоцирует рост лишней зелени, ослабит куст и нарушит закладку почек.

Фосфор и калий — ваши главные союзники.

Проверенные схемы:

1. Фосфоритная мука

Рассыпьте 100-150 г по влажной почве вокруг куста (20-30 см от центра) и аккуратно заделайте граблями. Это удобрение работает медленно, но долго.

2. Калимагнезия

После фосфоритки разведите 15-20 г в 10 литрах воды и пролейте землю по периметру кроны — именно там у пиона активные корни.

3. Осенние удобрения

Готовые смеси с минимальным азотом, повышенным фосфором и калием. Ищите маркировку "Осень” и следуйте дозировке на упаковке.

Как вносить?

Перед подкормкой полейте землю, если она сухая.

Удобрения распределяйте по кругу, отступив от центра куста.

После — замульчируйте почву компостом (2-3 см): это и защита, и лёгкая органическая добавка.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

