Как добиться шикарного урожая малины: секреты успешного ухода и посадки

Полив малины: как избежать гнили и обеспечить растениям нужную влагу?

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы мечтаете о том, чтобы малина росла щедро и плодоносила до осени, придётся подойти к посадке и уходу с умом. Опытные садоводы делятся проверенными приёмами, которые действительно работают.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Малина

Когда лучше сажать

Малину можно высаживать весной или осенью, но именно осенние посадки до заморозков дают лучший старт: куст приживается спокойнее, и уже весной можно рассчитывать на первую горсть ягод.

Особенно быстро приживаются ремонтантные сорта — они дают урожай не один раз, а два, а с взрослого куста можно собрать до 5 кг ягод за сезон!

Как правильно посадить

Главное — не заглублять корни. Высаживать малину нужно практически на уровне земли, максимум — на 1-2 см ниже. После этого обязательно утрамбуйте почву вокруг и обильно полейте.

Чтобы сохранить влагу и создать благоприятные условия, замульчируйте грунт перегноем, торфом или компостом.

Уход: не перелить и не забыть

Малина любит влагу, но в меру. Полив должен быть регулярным, особенно в жару, но без фанатизма — избыток воды может вызвать гниль и болезни.

Не забывайте обрезку

Регулярная обрезка помогает формировать аккуратные кусты и стимулирует рост новых побегов — это прямой путь к богатому урожаю.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

