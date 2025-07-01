Что нужно знать о высоких грядках? Мнение агронома

2:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В последние годы высокие грядки становятся все более популярными среди садоводов и огородников. Мы поговорили с агрономом и селекционером Владимиром Викуловым, который поделился своим мнением о преимуществах и недостатках этого метода.

Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Высокие грядки

По словам В. Викулова, высоким грядкам можно отдать должное за их удобство, особенно для пожилых людей.

«Им не нужно ползать на коленях или сидеть на корточках, что облегчает процесс работы в огороде», — объясняет он.

Кроме того, высокая грядка обеспечивает более быстрое прогревание грунта, что особенно актуально для летнего использования. В связи с особым составом грядки, где внизу укладываются ветки и растительные остатки, а сверху — плодородная земля, урожай оказывается более качественным и обильным.

Тем не менее, этот метод имеет и свои недостатки. Начальные затраты на создание высоких грядок могут быть довольно высокими, поскольку требуют каркас и значительный объём плодородного грунта. Для примера, грядка высотой полметра требует порядка полкуба почвы на погонный метр. Важно также учитывать, что многие садоводы сажают в такие грядки многолетние культуры, такие как земляника, что может стать рискованным: зимой корни растений могут страдать от бокового промерзания, что не только ослабляет их, но и может привести к гибели.

Эксперт отмечает, что высокая грядка требует утепления, а также использования материалов, таких как пенопласт для боковых стенок. Кроме того, в отношении ухода за высокими грядками существует заблуждение, что в них проще обрабатывать участок от сорняков.

«Если применять мульчирование или нетканый материал, это можно сделать и на обычной грядке», — подчёркивает он.

Тем не менее, для теплолюбивых культур, таких как огурцы, помидоры и кабачки, высокая грядка может стать настоящим спасением, так как они требуют не только теплоты вокруг, но и тёплого грунта. В качестве интересного примера Владимир Викулов вспоминает о заглублённых грядках, использовавшихся в старину, когда не было современных материалов для строительства теплиц.

«Это были мини-парники, где глубоко вкапывались грядки, а затем укрывались доступными материалами», — рассказывает он.

Таким образом, высокие грядки имеют множество плюсов и минусов, и их востребованность, скорее всего, будет расти среди садоводов, готовых к трудозатратам и вложениям ради лучшего урожая.