Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
7 упражнений с гантелями, которые быстро приведут ваш пресс в порядок
Рейтинг проблем со смартфонами: что не устраивает пользователей
Теннисистка Путинцева попросила судью удалить зрителя из-за опасений: мужчина с ножом напугал спортсменку
Одно только масло может убить двигатель: как неправильный выбор масла ломает даже новый двигатель
Почему муниципалитетам дадут больше полномочий: раскрыты детали нового закона
Тайна Плитвицких озёр: это природное чудо покорило сердца туристов
A$AP Rocky случайно выдал секрет Рианны на красной дорожке: что он сказал?
Древний альянс между животными и растениями был крепче, чем мы думали
Циципас заявил, что может уйти из тенниса: не вижу смысла продолжать в том же духе

Что нужно знать о высоких грядках? Мнение агронома

2:44
Садоводство

В последние годы высокие грядки становятся все более популярными среди садоводов и огородников. Мы поговорили с агрономом и селекционером Владимиром Викуловым, который поделился своим мнением о преимуществах и недостатках этого метода.

Высокие грядки
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Высокие грядки

По словам В. Викулова, высоким грядкам можно отдать должное за их удобство, особенно для пожилых людей.

«Им не нужно ползать на коленях или сидеть на корточках, что облегчает процесс работы в огороде», — объясняет он.

Кроме того, высокая грядка обеспечивает более быстрое прогревание грунта, что особенно актуально для летнего использования. В связи с особым составом грядки, где внизу укладываются ветки и растительные остатки, а сверху — плодородная земля, урожай оказывается более качественным и обильным.

Тем не менее, этот метод имеет и свои недостатки. Начальные затраты на создание высоких грядок могут быть довольно высокими, поскольку требуют каркас и значительный объём плодородного грунта. Для примера, грядка высотой полметра требует порядка полкуба почвы на погонный метр. Важно также учитывать, что многие садоводы сажают в такие грядки многолетние культуры, такие как земляника, что может стать рискованным: зимой корни растений могут страдать от бокового промерзания, что не только ослабляет их, но и может привести к гибели.

Эксперт отмечает, что высокая грядка требует утепления, а также использования материалов, таких как пенопласт для боковых стенок. Кроме того, в отношении ухода за высокими грядками существует заблуждение, что в них проще обрабатывать участок от сорняков.

«Если применять мульчирование или нетканый материал, это можно сделать и на обычной грядке», — подчёркивает он.

Тем не менее, для теплолюбивых культур, таких как огурцы, помидоры и кабачки, высокая грядка может стать настоящим спасением, так как они требуют не только теплоты вокруг, но и тёплого грунта. В качестве интересного примера Владимир Викулов вспоминает о заглублённых грядках, использовавшихся в старину, когда не было современных материалов для строительства теплиц.

«Это были мини-парники, где глубоко вкапывались грядки, а затем укрывались доступными материалами», — рассказывает он.

Таким образом, высокие грядки имеют множество плюсов и минусов, и их востребованность, скорее всего, будет расти среди садоводов, готовых к трудозатратам и вложениям ради лучшего урожая.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Новости Украины
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине Аудио 
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Домашние животные
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки Аудио 
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Красота и стиль
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Детская площадка в Битцево стала ареной для встречи с ядом
Детская площадка в Битцево стала ареной для встречи с ядом
Последние материалы
Циципас заявил, что может уйти из тенниса: не вижу смысла продолжать в том же духе
Обезвоживание, тусклость и морщины: чем опасна утренняя чашка кофе для кожи
Застой в тренировках? Секреты преодоления плато и возвращения к лучшим результатам
Матч Карлоса Алькараса остановили из-за зрителя на трибунах: вот что случилось
Джон Макинрой отправил звезду Уимблдона на пенсию
Месси может вернуться в Барсу? Испанский журналист выпустил сенсацию
Третья ракетка мира проиграла игроку из второй сотни на Уимблдоне: этого не ожидал никто
Спор из-за повтора гола: скандал произошел на матче Манчестер Сити и Аль-Хиляль
Ибрагимович призвал не судить Месси за поражение с ПСЖ: он играет со статуями, а не с товарищами по команде
Какие сферы бизнеса выбирают молодые предприниматели? Удивительные факты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.