Как выбрать огурцы без горечи: советы профессионала

4:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Собственные огурцы с грядки — это не только элементарно вкусно, но и полезно. Однако многие садоводы сталкиваются с неприятной проблемой — горечью, которая способна испортить даже самые задуманные кулинарные творения. Разобраться в этой "горькой" ситуации помогла садовод-эксперт Светлана Самойлова, которая поделилась своими знаниями и мнением о том, как избежать горького привкуса в огурцах, пишет URA.RU.

Фото: unsplash.com by Jonathan Pielmayer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свежие огурцы и пучок укропа

Горечь огурцов: откуда она берётся?

Эксперт отмечает, что горечь в огурцах — это не просто неприятный побочный эффект, а результат реакции на стрессовые факторы.

"Горечь появляется как ответ растения на неблагоприятные условия. Нехватка влаги, неправильный режим подкормок или даже нападение вредителей могут привести к тому, что огурцы начнут горчить", — предупреждает она.

Как объясняет Светлана Самойлова, даже если вы выбрали хороший сорт огурцов, это не гарантирует отсутствие горечи.

"Важно не игнорировать внимание к растениям. Например, загущенные посадки и несвоевременная прополка могут стать источником стресса для огурцов и, соответственно, горечи".

Питательные вещества: что нужно огурцам?

Чтобы предотвратить появление горечи, Светлана рекомендует правильно подкармливать огурцы. Она выделяет несколько ключевых элементов:

Азот: этот элемент способствует росту зеленой массы, но, как подчеркивает эксперты, избыток азота может привести к избыточному наращиванию зелени в ущерб плодам.

Калий: упрощает водный обмен в растении, что особенно важно в жаркую погоду. "Помните, что калий помогает растению справляться со стрессами и снижает выработку кукурбитацина — вещества, которое придает горький вкус", — добавляет Самойлова.

Бор и магний: эти элементы играют важную роль в процессе завязывания и формирования плодов. "Недостаток магния может привести к плохому качеству урожая, поэтому обязательно вносите этот элемент в рот почвы перед посадкой", — подчеркивает эксперт.

Вкусные сорта огурцов: что выбрать?

Среди рекомендаций Светланы по выбору сортов огурцов особое внимание стоит уделить следующим:

"Нептун"

"Ранняя пташка"

"Квирк"

"Кузя"

"Фермер"

"Аванс"

"Адам"

"Эти сорта показывают хорошие результаты и менее подвержены горечи", — отметила она.

Как правильно подкармливать огурцы?

Светлана Самойлова также поделилась идеальным рецептом подкормки:

"Растворите стакан гранул минерального удобрения в литре горячей воды. На 8-10 литров смеси добавьте 2 столовые ложки гумата калия, горсть золы и 0,5 литра настоя трав", — рассказала она.

Поливать такую удобряемую смесь нужно по влажной земле после дождя или, если огурцы растут в теплице, теплой водой.

"Важно помнить, что вечерний полив нежелателен, но до 17 часов температура воды оптимальная", — советует садовод.

Полив: как часто и какую воду использовать?

Не менее важна и правильная техника полива.

"Поливать огурцы следует каждые 2-3 дня в обычных условиях и ежедневно в жару", — говорит эксперт. Важно также использовать воду с температурой +20…+25°C, не допуская попадания на листья. "Это поможет сохранить растения здоровыми и повысит их урожайность", — добавляет она.

Защита огурцов от болезней

Светлана Самойлова также обращает внимание на необходимость защиты огурцов от вредителей и болезней.