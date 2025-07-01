Собираем грибы: как избежать отравлений и сохранить здоровье. Советы от эксперта

С наступлением дождливой погоды в средней полосе России начался активный грибной сезон. Миколог и старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений Кубанского государственного университета Даменик Кассанелли призывает всех любителей тихой охоты быть особенно внимательными и соблюдать основные правила сбора грибов.
По словам Кассанелли, крайне важно заранее ознакомиться с грибами, которые можно собирать, и изучить их отличия от ядовитых аналогов.
«Во-первых, нужно иметь при себе книги и чётко знать, какой гриб вы собираете. Не стоит надеяться на мнение соседа — даже похожие грибы могут быть ядовитыми», — подчёркивает он.
Эксперт напоминает о том, что мухоморы бывают как съедобные, так и ядовитые, и на российской территории известно как минимум 19 их видов.
Даменик Кассанелли также предупреждает о рисках, связанных с переростками грибов.
«Не стоит собирать грибы из-за жадности, так как в больших экземплярах могут накапливаться ядовитые вещества», — говорит он.
Особенно это касается опят, которые быстро портятся.
Кроме того, специалист рекомендует собирать грибы в корзины, а не в пластиковые пакеты, чтобы избежать их порчи.
«Пластиковые пакеты могут привести к быстрому разложению грибов. Лучше собирать столько, сколько сможете переработать в ближайшее время», — добавляет Кассанелли.
Не менее важно обращать внимание на место сбора грибов. Учёный предупреждает о том, что даже съедобные грибы могут накапливать вредные вещества из загрязненной почвы или рядом находящихся сельскохозяйственных угодий.
«Лучше не брать грибы с базаров или у уличных торговцев, так как они могут быть собраны из неблагоприятных мест», — резюмирует специалист.
Главное — быть осторожными и бережно относиться к своему здоровью.
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