Этот зеленый секрет превратит ваш участок в цветущий рай: узнайте, кто он!

Хочется, чтобы на участке было красиво, но без вечной беготни с лейкой и лопатой? У садоводов есть один зелёный секрет — рудбекия "Золотой Шар".
Этот цветок не просто неприхотлив. Он способен превратить обычную клумбу в солнечное поле — и радовать глаз чуть ли не до первых заморозков. А если повезёт с погодой — до ноября будет сверкать своими жёлтыми "шарами".
Невероятное цветение — от середины лета и до глубокой осени.
Махровые шаровидные цветки, которые и дали название сорту, будто светятся изнутри.
Высота до 2,5 метров — выглядит эффектно, особенно рядом с низкорослыми растениями.
Морозоустойчивость до -20 °C — укрытие осенью можно не ставить.
Минимум ухода, максимум эстетики: полив, рыхление, немного удобрений — и всё.
Высокие побеги рудбекии довольно тяжёлые, особенно во время цветения. Поэтому растению понадобятся опоры, иначе его просто завалит ветром или дождём.
А ещё не стоит забывать о профилактике болезней и вредителей, особенно в сырую осень — это правило работает для любого многолетника.
Этот сорт рудбекии — настоящая находка для ленивого (в хорошем смысле) садовода. Он не требует особого внимания, зато каждый день возвращает с лихвой: золотыми цветами, которые видны даже с дороги. Соседи завидуют, пчёлы гудят, а вы просто наслаждаетесь.
Рудбе́кия (лат. Rudbéckia) — род однолетних, двулетних и многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), включающий около 40 видов.
Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.