Урожай шпината за 5 недель: раскроем все секреты простого посева

Почему именно в июле стоит садить шпинат: секреты успешного урожая

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пока другие думают, что сажать поздно, опытные огородники берут семена шпината — и не зря. Именно июль считается идеальным временем для его посева.

Фото: Own work by Joydeep, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ шпинат

Погода ещё не жаркая, почва прогрета, а зелень набирает силу с рекордной скоростью. Уже через 4-5 недель можно собирать первые пучки сочных листьев.

Почему шпинат — это почти чудо-культура

Эта зелень заслужила звание чемпиона по полезности: витамины, железо, антиоксиданты — всё в одном. А главное — он не боится лёгких похолоданий и отлично переносит перепады температуры.

Особенно выручают сорта "Матадор", "Гигант" и "Виктория". Первый — надёжный и урожайный, второй — мощный и быстрорастущий, третий — неприхотливый и стойкий.

Как посеять без хлопот

Глубина посева — всего 1 см.

Междурядья — 20 см.

Полив — регулярный, но без "болота" у корней.

Прореживание — обязательно! Загущённые посадки дают мелкие листья и угнетают рост.

Хитрость: сеянцы лучше развиваются, если посадки не затенены и не перегреты. А ещё шпинат любит простор — так формируются крупные листья и яркий вкус.

Когда сеять — чтобы есть уже в августе

Многие начинают посев в конце июня или начале июля. При таком подходе шпинат легко даёт второй, а иногда и третий урожай. Особенно если вовремя поливать и срезать листья.

Подходит он и для заморозки, и для салатов, и для нежных витаминных пюре. Уход — минимальный, а результат — настоящий зелёный бонус к вашему столу.

Уточнения

Шпина́т огоро́дный (лат. Spinacia oleracea) — однолетнее травянистое растение; вид рода Шпинат (Spinacia) семейства Амарантовые (Amaranthaceae); в старой классификации — Маревые (Chenopodiaceae).

