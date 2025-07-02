Урожай шпината за 5 недель: раскроем все секреты простого посева

Пока другие думают, что сажать поздно, опытные огородники берут семена шпината — и не зря. Именно июль считается идеальным временем для его посева.
Погода ещё не жаркая, почва прогрета, а зелень набирает силу с рекордной скоростью. Уже через 4-5 недель можно собирать первые пучки сочных листьев.
Эта зелень заслужила звание чемпиона по полезности: витамины, железо, антиоксиданты — всё в одном. А главное — он не боится лёгких похолоданий и отлично переносит перепады температуры.
Особенно выручают сорта "Матадор", "Гигант" и "Виктория". Первый — надёжный и урожайный, второй — мощный и быстрорастущий, третий — неприхотливый и стойкий.
Глубина посева — всего 1 см.
Междурядья — 20 см.
Полив — регулярный, но без "болота" у корней.
Прореживание — обязательно! Загущённые посадки дают мелкие листья и угнетают рост.
Хитрость: сеянцы лучше развиваются, если посадки не затенены и не перегреты. А ещё шпинат любит простор — так формируются крупные листья и яркий вкус.
Многие начинают посев в конце июня или начале июля. При таком подходе шпинат легко даёт второй, а иногда и третий урожай. Особенно если вовремя поливать и срезать листья.
Подходит он и для заморозки, и для салатов, и для нежных витаминных пюре. Уход — минимальный, а результат — настоящий зелёный бонус к вашему столу.
Шпина́т огоро́дный (лат. Spinacia oleracea) — однолетнее травянистое растение; вид рода Шпинат (Spinacia) семейства Амарантовые (Amaranthaceae); в старой классификации — Маревые (Chenopodiaceae).
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