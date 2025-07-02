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Секрет тишины на грядках: почему сорняки больше не растут

Садоводство

Суббота. Кофе в кружке, планов — море. А на грядках… снова сорняки.

Сорняк
Фото: commons.wikimedia.org by Hugo.arg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сорняк

Они растут как на дрожжах, крадут у растений воду, питание, свет. Прополка — вечный бой. Но есть способ, который сломает эту цепь.

Секрет: не оставляйте землю голой

Пустая почва — идеальная мишень для сорняков. Природа тут же запускает своё озеленение.

Решение — мульчирование. Это не просто кучка травы, а система, которая:

  • блокирует свет семенам сорняков

  • сохраняет влагу

  • улучшает структуру грунта

  • регулирует температуру почвы

Используйте скошенную траву (без семян), листья, солому, компост.

Оптимальный слой — 5-10 см. Укладывать нужно на влажную, очищенную от многолетников почву.

Второй козырь — сидераты

После сбора урожая или даже в междурядьях сейте горчицу, фацелию, рожь, вику.

Они растут быстро, не дают шанс сорнякам, рыхлят землю корнями. Потом их скашивают и оставляют в почве — как зелёное удобрение.

Мульча + сидераты = меньше сорняков, больше урожая и свободных выходных.

Сначала придётся чуть поработать: нарезать мульчу, посеять сидераты. Но дальше — отдых и результат.

Попробуйте хотя бы на одной грядке — и вы почувствуете, как легко может быть огородничество, если перестать бороться, а начать сотрудничать с землёй.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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