Секрет тишины на грядках: почему сорняки больше не растут

Суббота. Кофе в кружке, планов — море. А на грядках… снова сорняки.
Они растут как на дрожжах, крадут у растений воду, питание, свет. Прополка — вечный бой. Но есть способ, который сломает эту цепь.
Пустая почва — идеальная мишень для сорняков. Природа тут же запускает своё озеленение.
Решение — мульчирование. Это не просто кучка травы, а система, которая:
блокирует свет семенам сорняков
сохраняет влагу
улучшает структуру грунта
регулирует температуру почвы
Используйте скошенную траву (без семян), листья, солому, компост.
Оптимальный слой — 5-10 см. Укладывать нужно на влажную, очищенную от многолетников почву.
После сбора урожая или даже в междурядьях сейте горчицу, фацелию, рожь, вику.
Они растут быстро, не дают шанс сорнякам, рыхлят землю корнями. Потом их скашивают и оставляют в почве — как зелёное удобрение.
Мульча + сидераты = меньше сорняков, больше урожая и свободных выходных.
Сначала придётся чуть поработать: нарезать мульчу, посеять сидераты. Но дальше — отдых и результат.
Попробуйте хотя бы на одной грядке — и вы почувствуете, как легко может быть огородничество, если перестать бороться, а начать сотрудничать с землёй.
Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).
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