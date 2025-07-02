Листья есть, трава есть — а перегноя нет? Вот почему

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сложили траву, очистки, листья — а вместо рыхлого чернозёма вонючая слякоть или сухая куча, которая лежит без изменений третий год. Знакомо?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Компостная яма

Проблема часто не в нехватке времени, а в неправильном соотношении компонентов.

В чём суть компоста

Компост — это не просто куча отходов. Это живой процесс, в котором трудятся микробы. А им нужен баланс двух видов пищи:

Азот — "зелёные" компоненты: трава, очистки, чай, навоз.

Углерод — "коричневые": сухие листья, солома, ветки, картон.

Если перебор "зелёного" — куча становится липкой, тухлой, без воздуха.

Если перебор "сухого" — всё тормозится: микробам нечем питаться.

Идеальная формула

Соотношение — примерно 25:1 углерода к азоту. Но проще запомнить так:

на 1 ведро зелени — 2-3 ведра сухого.

Как "вылечить" кучу

Мокро и воняет? Перелопатьте вилами, добавьте сухих материалов: листья, солома, картон.

Сухо и холодно? Подбросьте травы, очисток или немного навоза. Слегка полейте водой.

Измельчайте крупные фрагменты — процесс пойдёт быстрее. Поддерживайте влажность как у отжатой губки.

Накройте кучу куском рубероида или старым ковром — сохранит тепло и влагу.

Компост — не магия. Просто дайте микробам нужные условия. И куча оживёт.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

