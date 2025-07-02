Листья есть, трава есть — а перегноя нет? Вот почему

Сложили траву, очистки, листья — а вместо рыхлого чернозёма вонючая слякоть или сухая куча, которая лежит без изменений третий год. Знакомо?
Проблема часто не в нехватке времени, а в неправильном соотношении компонентов.
Компост — это не просто куча отходов. Это живой процесс, в котором трудятся микробы. А им нужен баланс двух видов пищи:
Азот — "зелёные" компоненты: трава, очистки, чай, навоз.
Углерод — "коричневые": сухие листья, солома, ветки, картон.
Если перебор "зелёного" — куча становится липкой, тухлой, без воздуха.
Если перебор "сухого" — всё тормозится: микробам нечем питаться.
Соотношение — примерно 25:1 углерода к азоту. Но проще запомнить так:
на 1 ведро зелени — 2-3 ведра сухого.
Мокро и воняет? Перелопатьте вилами, добавьте сухих материалов: листья, солома, картон.
Сухо и холодно? Подбросьте травы, очисток или немного навоза. Слегка полейте водой.
Измельчайте крупные фрагменты — процесс пойдёт быстрее. Поддерживайте влажность как у отжатой губки.
Накройте кучу куском рубероида или старым ковром — сохранит тепло и влагу.
Компост — не магия. Просто дайте микробам нужные условия. И куча оживёт.
Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).
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